Cristiano: "El United no ha hecho nada especial, pero ha marcado dos goles"

Cristiano: "El United no ha hecho nada especial, pero ha marcado dos goles"

Roma, 7 nov (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, cuyo golazo no fue suficiente este miércoles para evitar una derrota (1-2) para su equipo contra el Manchester United, consideró que el conjunto inglés metió dos goles sin hacer "nada especial".

"La 'Champions' es especial, puedes estar ganando pero no puedes relajarte porque puede pasar de todo. Dominamos el partido, tuvimos dos o tres ocasiones para sentenciarlo y luego pagamos un momento de distracción", aseguró Cristiano al acabar el duelo del Juventus Stadium en declaraciones a "Sky Sport".

"El United no ha hecho nada especial y ha marcado dos goles. Pero no me gusta hablar de suerte porque la suerte la buscas, aunque esta vez fue un regalo", agregó el luso, que había adelantado al Juventus con un golazo de volea.

Tras esa diana el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el bosnio Miralem Pjanic perdonaron dos grandes oportunidades y el Manchester United consiguió remontar con dos goles en el 86 y en el 90, anotados por el español Juan Mata y el brasileño Álex Sandro, en propia meta.

La derrota impidió a los turineses sellar el pase matemático a los octavos de final, aunque Cristiano tiene claro que su equipo logrará pasar de ronda como primero.

"Nunca es bueno perder, pero vamos primeros en la fase de grupos. El equipo estuvo muy bien, hay que levantar la cabeza y estoy convencido de que pasaremos como primeros", dijo.