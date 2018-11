Deschamps convoca a Varane y sigue olvidando a Laporte

El seleccionador francés, Didier Deschamps, anunció este jueves la convocatoria para los dos próximos duelos, en la que está el jugador del Real Madrid Raphael Varane, pese a que acaba de salir de una lesión, y no integra al jugador del Manchester City Aymeric Laporte.

Para la última concentración del año, el entrenador convocó también al barcelonista Ousmane Dembelé y al jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann. No estará, sin embargo, su compañero de equipo Lucas Hernandez, lesionado, sutituido en la lista por Benjamin Mendy y por el exbarcelonista Lucas Digne.

Se había especulado con la posibilidad de que no convocara al jugador del Madrid, pero el seleccionador aseguró que, en la medida en que retoma el entrenamiento colectivo, figura entre los 23 convocados para afrontar el 16 de noviembre a Holanda en la Liga de Naciones y cuatro días más tarde a Uruguay en amistoso. "Ha tenido una pequeña lesión desde hace una decena de días, ha vuelto a entrenar y al final de la semana lo hará con el resto del equipo, no creo que haya problemas particulares", señaló el técnico. Agregó que la convocatoria será válida incluso si el Real Madrid decide no alinearle el próximo fin de semana "para no correr riesgos" y "dado que ha jugado muchos partidos en la primera parte de la temporada".

En defensa, pese a la ausencia del barcelonista Samuel Umtiti, lesionado, no figura Laporte, pero el seleccionador señaló que le sigue de cerca y que puede ser convocado en el futuro. Deschamps ha vuelto a convocar a Mamadou Sakho porque "tiene una mayor experiencia internacional" y "conoce bien el grupo", aseguró el seleccionador, quien indicó que también están siguiendo al barcelonista Clément Lenglet.

Entre las novedades destaca el delantero del Manchester United Anthony Martial, que regresa tras 8 meses de ausencia, tras haberse quedado fuera de la lista para el Mundial por poco. Deschamps destacó su buen rendimiento en el club, donde "ha cobrado un mayor peso" y aseguró que "conoce también el grupo".

El seleccionador se apoya en el bloque creado en el pasado Mundial y sustituye a los lesionados.

- Convocatoria de Francia:

Porteros: Alphonse Areola (París SG/FRA), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Steve Mandanda (Marsella/FRA)

Defensas: Lucas Digne (Everton/ING), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Benjamin Mendy (Manchester City/ING), Benjamin Pavard (Stuttgart/ALE), Adil Rami (Marsella/FRA), Mamadou Sakho (Crystal Palace/ING), Djibril Sidibé (Mónaco/FRA), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Tanguy Ndombélé (Lyon/FRA), Steven Nzonzi (Roma/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ING)

Delanteros: Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Nabil Fekir (Lyon/FRA), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ING), Kylian Mbappé (París SG/FRA), Florian Thauvin (Marsella/FRA).