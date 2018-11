La lucha en la cima toma el ´puente aéreo´ Barcelona-Sevilla

La lucha por el dominio de LaLiga Santander cobrará especial protagonismo en el 'puente aéreo' Barcelona-Sevilla, con los dos encuentros entre los equipos de ambas ciudades como eje de la duodécima jornada.

En el Camp Nou, el Barcelona, líder con tres puntos de ventaja sobre el ilusionante Espanyol, recibirá al Betis, en tanto que el cuadro de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' visitará en el siempre difícil Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla, tercero a un punto de su rival e igualado con el Atlético de Madrid y con la otra gran revelación, el Alavés. El fin de semana tendrá, por lo tanto, los partidos del cuadro alavesista ante el colista Huesca y del Atlético, en todo un 'clásico', frente al Athletic, como otros centros de atención sin olvidar la visita del Real Madrid al Celta en Balaídos.

Con la clasificación para los octavos de la Liga de Campeones en el bolsillo tras empatar con el Inter (1-1) sin Leo Messi, que ni siquiera se sentó finalmente en el banquillo, el cuadro de Ernesto Valverde tratará de dar un paso más para afianzar con más autoridad su liderato. Busca su cuarta victoria seguida en LaLiga. Lejos de acusar la baja del argentino, el equipo ha dado un paso adelante y lo demuestra cada partido. La incógnita es si la 'Pulga' reaparecerá o se considera conveniente que no lo haga hasta después del parón por las selecciones.

El Betis de Quique Setién, su fútbol combinativo, es otra prueba de nivel pese a que el cuadro verdiblanco ha enlazado cuatro partidos ligueros sin ganar. El Camp Nou no se le da precisamente bien al conjunto heliopolitano. No gana en Liga en el coliseo azulgrana desde hace más de veinte años. Fue un 3 de mayo de 1998, con Luis Aragonés en el banquillo, cuando logró su último triunfo liguero merced a un doblete del nigeriano Finidi George y a una diana de Alfonso Pérez. Pero ahora, necesitado de los puntos y con ese estilo impuesto por Quique Setién, de salir con el balón jugado constantemente, a veces demasiado arriesgado, reta al Barcelona.

El Espanyol expone su racha de seis partidos sin perder en LaLiga en un campo donde no gana desde hace casi ocho años, aunque la pasada campaña ya sacó un empate en la jornada inaugural. Este conjunto de Rubi, no obstante, es muy distinto, mucho más armado y con pegada. Mientras tanto, el Sevilla tratará de recobrar el pulso, para lo que se resguarda en su fortaleza en su terreno, donde espera recobrar el camino del gol, mermado ante el Villanovense y la Real Sociedad por los problemas físicos del luso Andre Silva y el franco-tunecino Wissam Ben Yedder.

Al amparo del magnífico partido cuajado ante el Borussia Dortmund en la 'Champions', pero preocupado por la enfermería -José María Giménez y Lucas Hernández son nuevos quebraderos de cabeza para Diego Pablo Simeone-, el Atlético recibirá a un Athletic que no levanta cabeza en todo un clásico que además es un duelo en los banquillos de técnicos argentinos. El cuadro de Eduardo Berizzo, que no gana desde la primera jornada, es decimoséptimo y está a un punto del descenso, situación un tanto complicada para el 'Toto', cuyos hombres se la jugarán ante un oponente al que no vencen a domicilio también desde hace casi ocho años y que le tiene absolutamente tomada la medida en la era Simeone.

El colista Huesca, que trata de renacer desde la llegada al banquillo de Francisco, trata de ver la luz y poner lastre al gran inicio de campaña del Alavés, que tras perder en el duelo vasco en Eibar pretende regresar a la senda del triunfo en su fortín de Mendizorroza, donde tan solo ha cedido dos empates.

Balaídos, un campo habitualmente complicado para el Real Madrid, examina la recuperación blanca desde la incorporación al banquillo de Santiago Solari, relevo todavía provisional de Julen Lopetegui. Estar a siete puntos del Barcelona obliga a no fallar. La goleada en Pilsen ante el Viktoria checo devolvió la sonrisa al conjunto madridista, que tendrá una auténtica prueba de fuego en Vigo. La sanción de un partido impuesta a Antonio Mohamed impide un duelo argentino en los banquillos. El técnico del Celta tendrá que seguir desde la grada un partido al que su equipo se presenta más fortalecido que hace un par de semanas, cuando estuvo cuestionado, después de golear al Eibar y empatar en el Benito Villamarín.

Iago Aspas y Maxi Gómez se perfilan de nuevo como un dúo de pesadilla para un equipo que pese a la reacción esgrimida con Solari está obligado a mejorar en cuanto a concentración y a minimizar fallos en defensa y a recobrar juego y pegada, como hizo en Pilsen. Rachas contrapuestas se miden en el primer choque del fin de semana este viernes en el Ciutat de Valencia, con un Levante que acumula cinco jornadas sin perder y una Real Sociedad que lleva tres sin ganar.

El Valencia, que pese a recobrar el sabor del triunfo con su victoria sobre el Young Boys tiene complicado seguir en la Liga de Campeones, y el Villarreal se la juegan en Madrid. El cuadro de Marcelino García Toral, decimoquinto, en Vallecas ante el Rayo, penúltimo, y el equipo de Javi Calleja en Getafe frente al competitivo bloque de José Bordalás, cuya última derrota, curiosamente, fue ante el otro representante de la Comunidad Valenciana, el Levante Valladolid y Girona, igualados a 16 puntos en la mitad de la tabla, se enfrentarán a un Girona al alza y al Leganés, el peor equipo como visitante de la categoría, respectivamente.

- Programa de la 12ª jornada:

. Viernes 9:

21:00 Levante-Real Sociedad

. Sábado 10:

13:00 Valladolid-Eibar

16:15 Getafe-Valencia

18:30 Atlético de Madrid-Athletic Club

20:45 Girona-Leganés

. Domingo 11:

12:00 Alavés-Huesca

16:15 Barcelona-Betis

18:30 Rayo Vallecano-Villarreal

18:30 Sevilla-Espanyol

20:45 Celta-Real Madrid

(Hora CET, -1 GMT)