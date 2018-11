Javier Hernández, principal ausencia de México para amistosos con Argentina

México, 8 nov (EFE).- La ausencia del delantero Javier 'Chicharito' Hernández, del West Ham de la Liga Premier de Inglaterra, es lo más llamativo en la selección mexicana de fútbol que se enfrentará este mes a Argentina en un par de partidos amistosos.

Hernández, máximo goleador del Tri con medio centenar de goles, no ha tenido actividad con la selección desde el Mundial de Rusia, y al no ser llamado ya no la tendrá hasta el 2019.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció el equipo que contará con ocho jugadores involucrados en ligas europeas, pero dejó fuera a otras figuras como los volantes Andrés Guardado, del Real Betis español y Héctor Herrera, del Oporto portugués, y el delantero Jesús Corona, del mismo equipo de Portugal, entre otros.

Los mexicanos se concentrarán el próximo domingo y viajarán a primera hora del lunes a Córdoba, donde el viernes 16 se enfrentarán a los argentinos en el estadio Mario Alberto Kempes y permanecerán dos días más para luego trasladarse a Mendoza, sede del segundo encuentro.

México será dirigido por el entrenador interino Ricardo Ferretti, quien ha insistido en utilizar los amistosos para ver a varios de los principales jugadores jóvenes del país, candidatos a formar el equipo nacional en el Mundial de Catar 2022.

Después del Mundial de Rusia en el que fue eliminado por Brasil en octavos de final, México perdió 4-1 con Uruguay y 1-0 con Estados Unidos en septiembre y el pasado mes de octubre derrotó 3-2 a Costa Rica y cayó 1-0 ante Chile.

- Convocados para amistosos con Argentina:

Porteros: José de Jesús Corona (Cruz Azul), Hugo González (Necaxa), Guillermo Ochoa (Standard Lieja).

Defensas: Edson Álvarez (América), Jesús Angulo (Santos Laguna), Gerardo Arteaga (Santos Laguna), Néstor Araujo (Celta de Vigo), Diego Reyes (Fenerbahce), Miguel Layún (Villarreal).

Centrocampistas: Jesús Gallardo (Monterrey), Luis Rodríguez (Tigres), Javier Güemez (Querétaro), Erick Aguirre (Pachuca), Víctor Guzmán (Pachuca), Jesús Dueñas (Tigres), Isaac Brizuela (Guadalajara), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven), Javier Aquino (Tigres), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Marco Fabián (Frankfurt FC), Hirving Lozano (PSV Eindhoven).

Delanteros: Henry Martín (América), Alan Pulido (Guadalajara), Ángel Zaldívar (Guadalajara), Raúl Jiménez (Wolverhampton).