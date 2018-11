Suárez critica estado del césped del Centenario tras concierto Roger Waters

Montevideo, 9 nov (EFE).- El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, criticó hoy el estado del césped del estadio Centenario de Montevideo, extremadamente dañado por las estructuras montadas para del concierto del exlíder del Pink Floyd, Roger Waters, que se presentó por primera vez en el país austral el pasado 3 de noviembre.

"Increíble que se vayan a jugar las FINALES MÁS IMPORTANTES de nuestro fútbol en una cancha así ... por favor cambiemos nuestra IMAGEN", publicó el jugador de la Celeste en su cuenta de Twitter en referencia al clásico entre Nacional y Peñarol que se disputará en la cancha este domingo.

Suárez acompañó el texto con un vídeo de 21 segundos que muestra a trabajadores intentando recuperar la hierba para el partido.

La zona más comprometida fue la que ocupó el escenario en que actuó Waters, cerca de una de las porterías, según imágenes que se viralizaron en internet en los últimos días.

La presentación de Waters en el Centenario fue parte de la gira mundial "Us + Them", en la que el músico presenta su más reciente disco de estudio en solitario, lanzado en 2017, el conceptual "Is This the Life We Really Want?", además de canciones de trabajos de su etapa con Pink Floyd.