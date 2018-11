Agustín Marchesín dice que su regreso a la selección argentina es especial

Torreón, (México), 10 nov, (EFE).- El argentino Agustín Marchesín, guardameta de las Águilas del América, mostró su emoción por volver a la selección de su país que enfrentará a México en par de amistosos y calificó el regreso como algo especial.

"Es importante volver a la selección, siempre es digno para cualquier jugador vestir la playera de su país y sobre todo esta vez que jugaremos contra México, donde tengo mi trabajo y vivo. Eso lo hace especial por partida doble por lo que mi sueño empieza de nuevo", dijo.

Marchesín, surgido de las inferiores de Lanús y campeón con el Granate en el 2007, lamentó en esta semana su etapa previa al Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina, pues sintió que el anterior seleccionador, Jorge Sampaoli, birló sus sueños.

El portero fue convocado en esta etapa y al final se quedó abajo del barco para ir al Mundial por lo que sintió que Sampaoli lo traicionó ya que aseguró le había prometido llevarlo a Rusia. Ahora, quiere aprovechar la oportunidad que le otorga el técnico interino, Lionel Scaloni.

"Esta oportunidad significa mucho para mí, es volver a la selección, es tratar de demostrar que tengo la calidad para ser tomado en cuenta al iniciar el proceso para Catar 2022, estoy contento porque estoy de regreso y entusiasmado de enfrentar a México en mi país", manifestó.

Con la selección absoluta argentina, Agustín Marchesín ha contabilizado tres actuaciones, la última, el 14 de noviembre del 2017 cuando fue goleada por Nigeria 4-2 en el estadio ruso de Krasnodar. A punto de cumplirse un año de ese partido, Marchesín vuelve con la intención de conquistar su anhelo mundialista.

Al llegar a Torreón, Coahuila, al noreste de México, ciudad que lo acogió en 2015 cuando se enroló en la liga mexicana, el arquero puntualizó la felicidad que le embarga por encontrarse con gente que lo trató muy bien cuando fue contratado por Santos Laguna.

"Es grato volver a un lugar en donde dejaste huella y la gente te reconoce. Para nosotros este es un partido importante y para mí el reflejo de que el cariño existe gracias al fútbol y por medio de lo que puedes dejar como recuerdo a una afición", dijo.

El América visitará al Santos en esta jornada en Coahuila, tierra en donde Agustín Marchesín fue marcado como ídolo. Llegó al equipo albiverde en el 2015 y tras 72 partidos fue traspasado a las Águilas, dejando tras de sí, 72 encuentros en los fue ovacionado en su mayoría.

"Siempre viví cosas buenas en Torreón, desde que llegué de Argentina a este sitio me he sentido como en casa porque el trato de la gente fue espectacular. Me siento contento por ellos, por el equipo que ha salido campeón y que ahora está calificado como nosotros, será un partido trascendental pero la vez lindo".