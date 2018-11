Cavani agudiza la depresión del AS Monaco

Un triplete del uruguayo Edinson Cavani agudizó la depresión del AS Monaco (0-4), anclado en la penúltima posición de la Ligue 1 de Francia y distanciado de los puestos de salvación, tras la decimotercera jornada del torneo.



Cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos marcan el presente del cuadro monegasco, hace tres cursos campeón de la Liga y hace dos semifinalista de la Liga de Campeones.



Transita por la tabla ahora con una sola victoria. En la primera jornada, en Nantes el pasado 11 de agosto. Un cambio de entrenador -Thierry Henry por Leonardo Jardim- y una llamativa crisis institucional complican el panorama del Mónaco en la máxima categoría del fútbol galo.



En esta ocasión, coincidió con la inspiración de Cavani, que hace tres semanas regresó tras su lesión pero que disputaba en el estadio Luis II su primer encuentro como titular.



En diez minutos el atacante ya había marcado dos goles. El primero en el 4, al culminar un pase de Neymar. Seis más tarde, a puerta vacía, tras un centro de Moussa Diaby, que también le asistió en el tercero, que llegó al inicio de la segunda parte.



El cuarto gol fue de Neymar, que transformó un penalti cometido por Dijibril Sidibé pasada la hora de partido.



La goleada pudo ser mucho mayor pero el París Saint Germain bajó el ritmo y el acierto. No necesitaba más para sonrojar a un rival desdibujado y mantener el pleno de triunfos, trece, que ensanchan a catorce puntos su renta respecto al segundo, el Lille, que no pasó del empate contra el Estrasburgo.



- Resultados de la 13ª jornada

. Viernes 9 noviembre

Lille 0 - Estrasburgo 0

. Sábado 10 noviembre

Guingamp 2 - Lyon 4

Saint Etienne 2 - Reims 0

Nimes 0 - Niza 1

Angers 1 - Montpellier 0

Toulouse 0 - Amiens 1

. Domingo 11 noviembre

Burdeos 0 - Caen 0

Marsella 2 - Dijon 0

Rennes 1 - Nantes 1

Mónaco 0 - París Saint Germain 4

Hora CET (-1 GMT).

.

- Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS

----------------------------

.1. París Saint Germain 13 13 0 0 45 7 39

.2. Lille 13 8 2 3 21 10 26

.3. Montpellier 13 7 4 2 20 8 25

.4. Lyon 13 7 3 3 23 16 24

.5. Saint-Étienne 13 6 5 2 19 17 23

.6. Marsella 13 7 1 5 24 21 22

.7. Niza 13 6 2 5 10 14 20

.8. Estrasburgo 13 4 6 3 20 16 18

.9. Reims 13 4 5 4 8 12 17

10. Nantes 13 4 4 5 20 18 16

11. Girondins 13 4 4 5 14 15 16

12. Stade Rennais 13 4 4 5 16 19 16

13. Angers 13 4 3 6 17 19 15

14. Nimes 13 3 5 5 18 20 14

15. Toulouse 13 3 5 5 11 21 14

16. Amiens 13 4 1 8 13 21 13

17. SM Caen 13 2 6 5 11 16 12

18. Dijon 13 3 2 8 12 23 11

19. Mónaco 13 1 4 8 12 22 7

20. EA Guingamp 13 1 4 8 9 28 7

.

- Próxima jornada:

. Viernes 23 noviembre

Lyon - Saint Etienne 20.45

. Sábado 24 noviembre

París Saint Germain - Toulouse 17.00

Dijon - Burdeos 20.00

Nantes - Angers 20.00

Estrasburgo - Nimes 20.00

Caen - Mónaco 20.00

Reims - Guingamp 20.00

. Domingo 25 noviembre

Montpellier - Rennes 15.00

Niza - Lille 17.00

Amiens - Marsella 21.00

Hora CET (-1 GMT)