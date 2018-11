Advíncula: "Estoy trabajando para ver si me puedo quedar en el Rayo".

El lateral derecho peruano Luis Advíncula, cedido por Tigres mexicano al Rayo Vallecano, declaró este lunes que se encuentra "contento" y está trabajando para ver si se puede quedar en el equipo español, que tiene una opción de compra por él en su contrato.

Desde su llegada Advíncula se ha erigido como un jugador importante dentro del equipo. Ha disputado todos los partidos de Liga y solo en uno de ellos, el primero contra el Sevilla, no fue titular. En los otros once ha salido de inicio y ha completado los noventa minutos sobre el césped. "Había estado en Europa y no había jugado mucho. Aquí quiero poner mi granito de arena para que el Rayo se quede en Primera", dijo Advíncula, que este 2018 disputó el Mundial con Perú y realizó una buena actuación con su selección. "Hace muchos años que Perú no iba al Mundial. Me pude mostrar y surgió esta posibilidad. Hubo otras alternativas, pero yo quería venir a la Liga española. Era un sueño porque es la mejor del mundo. El Rayo me abrió las puertas y siempre estaré agradecido", confesó. "Tengo una opción de compra, aquí estoy contento y trabajando para ver si me pueden comprar y quedarme mucho tiempo", apuntó.

Este primer tercio de temporada no está siendo bueno para el Rayo, que es penúltimo de la clasificación con siete puntos, uno más que el colista Huesca. "Tenemos muy buen equipo para no estar sufriendo tanto en la posición que estamos. No estamos terminando de cerrar los partidos pese a que hemos algunos muy buenos. Tenemos que ir ajustando detalles y empezar a sumar cuanto antes", declaró Advíncula a la web de LaLiga.

Los malos resultados han provocado que comiencen a sobrevolar las dudas sobre la continuidad de Míchel, algo habitual con los entrenadores de todos los equipos cuando las victorias no llegan. "Tanto el equipo como yo tenemos que seguir mejorando. En este barco estamos todos, aunque siempre van a culpar al entrenador, que es el capitán. Tenemos que tratar de revertir esto porque tenemos buen equipo para no estar abajo. Cuando vengan las buenas rachas el Rayo dará que hablar", concluyó.