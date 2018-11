Rivelino, Cafú, Schiaffino y Bilardo entran al Salón de la Fama de México

Pachuca (México), 13 nov (EFE).- Los campeones mundiales Roberto Rivelino, "Cafú", Juan Alberto Schiaffino y Carlos Salvador Bilardo estuvieron hoy entre las personalidades más notables entronizadas en el Salón de la Fama del fútbol mexicano.

En Pachuca, centro de México, Rivelino, integrante de la selección brasileña monarca mundial en México 1970, y "Cafú", campeón mundial en 1994 y 2002, agradecieron la distinción.

Por su parte, compañeros de Bilardo y del ya fallecido Schiaffino destacaron los méritos del entrenador que hizo campeona a Argentina en México 1986 y del centrocampista que ganó el Mundial de 1950 con Uruguay.

"Me siento honrado de entrar en un grupo tan selecto, estoy recibiendo este homenaje en vida y eso es maravilloso. Me siento feliz porque en México me siento en casa y recuerdo con el cariño que los mexicanos trataron a Brasil en Guadalajara y la Ciudad de México en el Mundial de 1970", dijo Rivelino.

"Cafú", quien fue capitán del equipo de Brasil, agradeció ser incluido en la lista de las personalidades integrantes del recinto que hoy celebró su octava ceremonia de investidura.

La trayectoria del volante Schiaffino, fallecido en 2002, fue resumida en la ceremonia en la que Bilardo estuvo ausente por problemas de salud, pero personas cercanas al entrenador detallaron su carrera, algo parecido a lo sucedido con el italiano Roberto Baggio, a quien el chileno Iván Zamorano elogió después de agradecer haber sido su compañero la Liga de Italia.

La alemana Silvia Neid, entrenadora de la selección alemana campeona olímpica en Río de Janeiro 2013, y la mexicana María Eugenia Rubio, precursora del fútbol femenino en México, igual fueron reconocidas.

El brasileño Arlindo Dos Santos, el hombre que anotó el primer gol de la historia en el estadio Azteca, dio gracias por ser otro de los incluidos, al igual que el portero Héctor Miguel Zelada, símbolo del América, quien recordó anécdotas de su paso por el fútbol mexicano.

Los otros que entraron hoy al Salón de la fama fueron los mexicanos Aaron Padilla, jugador con México de los Mundiales de 1966 y 1970; Fernando Bustos, integrante de la selección mexicana cuarto lugar olímpico en 1968; y el entrenador Miguel Mejía Barón, técnico de México en el Mundial de 1994.

En el Salón de la Fama de Pachuca están los principales futbolistas de la historia, encabezados por el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona, y con figuras como los españoles Emilio Butragueño y Vicente del Bosque, los brasileños Garrincha y Romario, los argentinos Mario Kempes y César Luis Menotti, el holandés Johan Cruyff y el ruso Lev Yashin, entre otros.