Argentino Basanta asegura que empujones con el colombiano Pabón son normales

Monterrey (México), 14 nov, (EFE).- El defensa argentino de los Rayados de Monterrey José María Basanta desestimó que existan problemas dentro del vestuario de su equipo por un incidente que tuvo con el delantero colombiano Dorlan Pabón.

El sábado pasado, al término del juego contra Necaxa, Basanta recriminó a algunos de sus compañeros la poca efectividad en el terreno de juego, entre ellos el colombiano Avilés Hurtado, pero con quien llegó a los empujones fue con Pabón.

"Son situaciones comunes de un vestuario en un equipo que necesita sumar puntos. Era un juego para ganar y no lo hicimos. No lo llamaría incidente sino una situación de exigencia. Acá la unión hará la fuerza y estas cosas nos darán pie a que mejoremos como equipo", dijo.

El argentino defiende los colores del Monterrey desde 2008 con un breve paso en el Fiorentina en el 2014-2015 y ostenta la condición de capitán, por lo que su voz es respetada al interior del grupo.

Eso le da jerarquía para explicar los problemas que ha tenido el cuadro del norte de México en este Apertura en donde la afición está desencantada con el equipo al verlo en el quinto lugar.

"Ha sido un semestre complicado en cuanto a lesiones y lo que buscamos ahora es estar completos para la liguilla además de resolver el problema de la contundencia, para eso debemos dar confianza a nuestros jugadores de ataque. Esperemos que todos en el equipo podamos estar juntos en la fase final", afirmó.

Basanta pasó casi todo octubre lesionado y su nivel tampoco ha sido el óptimo. El defensa lo reconoce y tratará de ponerse a punto en estas próximas dos semanas.

"Contra Necaxa pude jugar los 90 minutos pero no estaba en mi mejor nivel. La semana pasada no entrené al parejo de mis compañeros, lo hice con las inferiores para agarrar ritmo, aunque no fue lo ideal. Lo que pretendemos es ayudar al equipo lo mas rápido posible", finalizó.