Kenny Dalglish recebe título de cavaleiro no palácio de Buckingham

Londres, 16 nov (EFE).- O escocês Kenny Dalglish, um dos principais jogadores do Liverpool nos anos 70 e 80, recebeu nesta sexta-feira o título de cavaleiro pelo príncipe Charles em cerimônia realizada no palácio de Buckingham.



"Estou muito orgulhoso. Você toca a vida fazendo o que os seus pais te ensinaram. Isso é ser educado com as pessoas e ajudar quem necessita", explicou Dalglish.



Na cerimônia também foram agraciados o ator Tom Hardy, o atacante Jermain Defoe, a historiadora Lucy Worley e o empreendedor Jo Malone.



O título foi concedido a Dalglish pelos "serviços prestados ao futebol, à caridade e à cidade de Liverpool". Como jogador dos 'Reds', o escocês conquistou três vezes a Liga dos Campeões (1978, 1981 e 1984) e seis vezes o Campeonato Inglês e uma Copa da Inglaterra.



Entre seus atos beneficentes se destaca o trabalho feito para apoiar as pessoas afetadas pela tragédia de Hillsborough, além das ações caridosas feitas junto à esposa, Marina, com as quais arrecadaram mais de 10 milhões de libras esterlinas.