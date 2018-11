Tebas: "LaLiga es más conocida en Estados Unidos por el partido de Miami"

Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que "en Estados Unidos la liga española es más conocida por el partido de Miami que por los resultados" e insistió en que no tiene "ningún escrito de ninguna institución del fútbol español, mundial o europeo" que diga que no se puede jugar allí.



"En Estados Unidos LaLiga es mucho más conocida por el partido en Miami que por los resultados del fútbol del fin de semana. Tenéis que ver las ganas que tiene el aficionado del fútbol de Estados Unidos de que vayamos a jugar un partido", dijo tras regresar de promocionar allí el Girona-Barcelona del 26 de enero.



Tebas insistió en que no tiene ningún documento escrito para que dicho encuentro se juegue en Miami, pese a que la Federación Española de Fútbol (RFEF), la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la FIFA han mostrado su oposición.



"Yo no tengo ningún papel escrito ni ningún testamento oficial que diga que no se va a jugar el partido en Miami. A mí no me ha llegado ningún papel escrito. No tengo ninguna comunicación, de ninguna institución del fútbol español, mundial o europeo que diga no a Miami", añadió.



También consideró que ahora la posibilidad de que se juegue el partido es de un 83,75 por ciento y reiteró que va a intentar conseguir el sí a toda costa después de trasladar el asunto a los tribunales.



Javier Tebas asistió este viernes al acto de presentación de la nueva serie "Todo por el juego" del canal #0 de Movistar+, una adaptación de su novela "El fútbol no es así", dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Patricia Vico, Pedro Casablanc, Mirian Álvarez y Lucas Velasco.



La serie se estrenará el próximo 18 de enero, motivo por el que se proyectarán los dos primeros capítulos, y tras su presentación Tebas recomendó de forma cómica a su homólogo en la RFEF, Luis Rubiales, que la vea.