Luis García: "No está cerrado, pero mi idea es no seguir en Beijing Renhe"

El entrenador español Luis García Plaza admitió que su intención es no renovar el contrato con el Beijing Renhe tras un año y medio como técnico del club chino y reconoció que el cuerpo le pide entrenar en España, aunque tampoco descartó regresar a China a corto plazo.

"En estos momentos estoy libre. Es verdad que estamos hablando con el club, pero este puede ser el momento de cambiar. No está cerrado al cien por cien, pero existe una alta posibilidad de que no siga", puntualizó en una entrevista con EFE.

Luis García Plaza explicó que le gusta estar durante algún tiempo en los sitios a los que va, pero que también llega un momento en el que hay que cambiar.

"Al club le gustaría que siguiéramos, pero entiende que pueda haber un cambio", explicó el ex entrenador del Levante y Getafe, entre otros clubes.

El técnico madrileño firmó con el Beijing Renhe en junio de 2017 y ahora, concluida la temporada en China, confiesa que está en el mercado y que su prioridad pasa por dirigir algún equipo en España, sin descartar regresar a China, aunque si vuelve al país asiático lo haría acompañado de su mujer y sus hijos.

"No cierro ninguna puerta y estoy abierto a todo el mundo. El cuerpo, a nivel familiar, me pide estar en España, aunque lo ampliaría a Europa. Hubo alguna opción de ir a la Championship en Inglaterra, pero me apetece parar un poco", subrayó

García dijo que su ciclo en China "ha sido muy bueno, magnífico" porque han superado las expectativas al ascender a Primera División a pesar de que ese no era el objetivo de su primera temporada y dijo que lo más difícil fue conseguir comunicarse con los jugadores, por lo que necesitó contar con un traductor "para todo".

"Competí en un fútbol que no había visto nunca, no conocía a los jugadores, ni sabía cómo se llamaban. Les dije que me iba a costar aprenderme sus nombres y les llamaba por sus dorsales. Una vez, después de un partido, me puse a hablar con un futbolista y al minuto me dijo 'Yo no soy ese'... Hay muchas anécdotas de esas", comentó entre risas.

También destacó el nivel que mantiene la liga en China y recalcó que "siguen creciendo" a pesar de que las noticias que llegan a Europa no sean tan llamativas en cuanto a los traspasos que se pagan por futbolistas con un cierto palmarés.

"Ellos invirtieron mucho hace tiempo y ahora lo hacen en jugadores chinos. Los equipos no pueden gastar todos los años cuarenta millones de euros", indicó.

"Es la liga más fuerte de Asia y yo he disfrutado mucho más allí que en Emiratos Árabes donde la vida es una delicia, pero cuando ibas a un campo te encontrabas como mucho con mil espectadores. En China, sin embargo, hay estadios llenos hasta la bandera y te sientes un profesional entero", finalizó.