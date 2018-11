Argelia, Guinea, Costa de Marfil y Mauritania aseguran su estancia en Camerún

Argelia, Guinea, Costa de Marfil y Mauritania, ésta por primera vez, ampliaron la relación de participantes fijos en la fase final de la Copa de África 2019, tras asegurar este domingo el pase con una jornada de antelación al cierre de la ronda de clasificación.

Argelia, liderada por el centrocampista del Manchester City Riyad Mahrez goleó a domicilio a Togo. Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil sellaron un empate que sitúa a ambos en Camerún 2019. Mauritania venció a Botsuana (2-1) e hizo historia al clasificarse por primera vez desde su independencia de Francia, en 1960. La selección argelina, la guineana, la marfileña y la mauritana se unen a Nigeria, Mali, Senegal, Madagascar, Marruecos, Túnez, Egipto y Uganda que, junto a Camerún, como anfitrión, ya han asegurado su presencia en la fase final africana. Mahrez propició la victoria en Togo de Argelia (1-4) y su clasificación. El centrocampista del Manchester City anotó dos de los cuatro tantos de su equipo en el duelo disputado en el estadio de Kégué, en Lomé. Al cuarto de hora abrió el marcador, que se amplió catorce minutos después gracias al delantero del Niza Youcef Attal. En el 30, un nuevo gol del jugador del Manchester City sentenció el partido. Después, Kodjo Laba acortó distancias para los locales, pero en el tiempo añadido Baghdad Bounedjah redondeó la goleada de Argelia, que selló su clasificación con una jornada de antelación. El combinado que entrena Djamel Belmadi es el líder del Grupo D con 10 puntos, tres más que Benin y cinco por encima de Togo y Gambia.

El estadio del 28 de Septiembre de Conakry contempló el empate entre Guinea y Costa de Marfil que clasifica a ambas selecciones (1-1). El jugador del Auxerre francés Mohamed Yattara adelantó a los locales a los 11 minutos pero nueve después, el atacante del Fulham Jean Michael Seri logró el empate. El marcador ya no se movió y ambos equipos aseguraron su presencia en la fase final en detrimento de Ruanda y la República Centroafricana, que igualaron a dos goles con un tanto del centrocampista del Valencia Geoffrey Kondogbia en el tiempo añadido que evitó la derrota visitante (2-2). También aseguró su presencia en Camerún Mauritania, que remontó a Botsuana con los goles de El Hacen El Id, centrocampista del Valladolid B, y de Ismail Diakite (2-1). Botsuana, que no ha ganado partido alguno en la ronda clasificatoria, se adelantó en el marcador, en el encuentro disputado en el Estadio Olímpico de Nouakchott, a los cuatro minutos por medio de Keeagile Kobe. Mauritania lidera el Grupo I con 12 puntos, tres más que Angola, cinco por encima de Burkina Faso. Botsuana es última con un solo punto. Angola logró un importante triunfo frente a Burkina Faso (2-1) gracias a un doblete de Mateus. El cuadro angoleño visitará a Botsuana, que aún no conoce el triunfo, en la última jornada. Si gana estará en la fase final.

Liberia evitó la clasificación de Zimbabue tras vencer por 1-0 con el gol de William Jebor y dejó la resolución del Grupo G para la última jornada. Congo y la República Democrática del Congo también cuentan con posibilidades. Empataron (1-1) en el duelo disputado en el Estadio Alphonse Massemba-Débat de Brazaville y ambas aplazan sus opciones de clasificación a la última jornada. Se adelantaron los visitantes en el minuto 25 gracias a Britt Assombalonga y empató a cinco minutos del descanso Thievy Bifouma en el duelo que estuvo varios minutos interrumpido por la intensa lluvia caída. En la última fecha, Zimbabue, que es líder con 9 puntos, recibe al Congo, última con 5. Liberia, segunda con 7, visita a la República Democrática del Congo, tercera con 6.

Mozambique se impuso a Zambia (1-0) con un gol del jugador del Monza Reginaldo. Se jugará sus opciones en la última jornada en el choque contra el líder, Guinea Bissau, líder. Igualmente, Ghana dio un paso al frente hacia la clasificación al vencer en Etiopía (0-2) con un doblete del atacante del Crystal Palace Jordan Ayew. También Lesoto amplía sus posibilidades. Venció a Tanzania (1-0) gracias a Nkau Lerotholi y debe vencer en Cabo Verde en la última jornada para estar en Camerún. Finalmente, Mohamed Musa, Abduaagla Abdallah y Yassir Mozamil dieron los tres puntos a Sudán en Madagascar, que ya estaba clasificado, (1-3) en un partido intrascendente.