1-0 Uruguay profundiza en su crisis en el último festejo de Francia

Uruguay profundizó en su crisis y firmó una cuarta derrota consecutiva en un amistoso contra la Francia campeona del mundo, que cerró con triunfo su año más glorioso gracias a un gol de penalti de Olivier Giroud (1-0).



Los de Óscar Tabárez, llenos de jugadores poco habituales, penan por encontrar el brillo que demostraban antes del Mundial y, salvo la victoria contra México en el primer duelo a la vuelta de Rusia, han perdido todos sus duelos. Era propicio el duelo contra la última campeona del mundo para que la primera recobrara ánimo. También el escenario, el imponente Estadio de Francia. Pero nada de eso devolvió a los "charrúa" a la senda acostumbrada. El equipo no recuerda nada al de las últimas glorias. Solo Cavani, que jugaba en su ciudad, pareció con un exceso de motivación, mientras el resto, apenas rivalizó contra una Francia que cerraba su año más glorioso. La fiesta no puede ser eterna y a Francia comienza a pasarle factura la resaca de la suya. En su estadio de referencia frío, con huecos en las gradas donde suele faltar espacio para un alfiler, el equipo de Deschamps ha bajado la presión, como si al final de su año más glorioso el champán ya no tuviera gas. Venía de perder contra Holanda, su primera derrota tras el festín de Moscú, que les elimina de la Liga de las Naciones y por eso hacía falta en Francia un último arreón de orgullo para no juntar dos borrones consecutivos.

Faltaban en los "bleus" algunos de los campeones del mundo, pero el seleccionador fue capaz de componer un once de quilates que, a la poste, dominó a una Uruguay que no se ha quitado el luto desde que perdiera en Nizhny en cuartos de final del pasado Mundial. Los de Tabárez no encuentran el camino del éxito y, privado de algunos de sus defensores más emblemáticos, han perdido la fortaleza que forjó su mito. Los "charrúa" ya no son un fortín inexpugnable y Francia le sacó los colores en varias ocasiones, sin tener para ello que tirar de su mejor fútbol.



La primera en el minuto 4 en botas de Giroud, pero fue al cuarto de hora cuando Mbappé puso en pie al estadio en una soberbia carrera antes de fallar de forma estrepitosa ante Campaña. Tres más tarde fue el turno de Matuidi a pase de Griezmann, que bajo palos Torreira se encargó de malograr con el meta ya batido. Agazapado aguardaba Uruguay mientras los campeones del mundo dominaban el duelo, con un Mbappé peligroso hasta que al filo del descanso se resintió de un golpe en el hombro y tuvo que dejar su puesto a Thauvin. El momento clave llegó en el 51, cuando en un buen remate de Griezmann desde el área que golpeó en la mano de Cáceres. El penalti pitado por el colegiado permitió a Giroud lograr su gol 33 con la camiseta de Francia y enjugar así algunas de las críticas que consideran que no está al nivel del resto de las estrellas. Aun siguió presionando más Francia, pero con menos convicción. El resultado le era favorable y Uruguay no lograba estirarse. Solo logró hacerlo en el tramo final. Jonathan Rodríguez pudo lograr el empate en el 84 tras un gran pase de Cavani que le dejó solo ante Lloris, pero el jugador del Laguna de México falló totalmente el remate.

- Ficha técnica:

1 - Francia: Lloris; Pavard, Rami, Sakho (Kimpembe, m.46), Mendy, Kanté, Ndombele (Fekir, m.70); Mbappé (Thauvin, m.36), Griezmann (Sissoko, m.93), Matuidi (Nzonzi, m.62); Giroud (Plea, m.80)

0 - Uruguay: Campaña; Mathías Suárez, Méndez, Cáceres, Laxalt; Valverde (De Arrascaeta, m.60), Vecino, Bentacur, Torreira (Jonathan Rodríguez, m.74); Luis Suárez, Cavani

Goles: 1-0, m.52: Giroud (p)

Árbitro: Damir Skomina (ESL), amonestó al francés Griezmann y a los uruguayos Bentancur y Méndez.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Estadio de Francia de Saint Denis ante unos 70.000 espectadores.

Luis Miguel Pascual