´Bolillo´ Gómez: "Falta mucho, estamos en formación todavía, aprendiendo"

Guayaquil (Ecuador), 21 nov (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, afirmó este miércoles que al equipo que dirige "todavía le falta mucho" y que "está en formación", pese a los triunfos como visitante frente a Perú y Panamá en la fecha FIFA de noviembre.

"Falta mucho, estamos en formación todavía, pero se sigue trabajando con miras al futuro, seguimos aprendiendo", señaló Gómez a los periodistas en el aeropuerto internacional "José Joaquín de Olmedo", de Guayaquil (suroeste), tras regresar de Panamá, donde el martes Ecuador venció por 1-2 a la selección de aquel país.

El viernes pasado, la tricolor ecuatoriana se impuso por 0-2 a Perú en Lima.

Gómez asumió por segunda vez el comando técnico de Ecuador en agosto pasado, y entre septiembre y noviembre disputó seis partidos amistosos de los que ganó cuatro, empató uno y perdió otro.

El seleccionador resaltó la armonía que alcanzó el grupo en los días de convivencia tanto en Lima como en Panamá.

"Eso es excelente, pero el recorrido todavía está largo. La armonía es muy buena desde todo punto de vista", comentó.

Con respecto al nivel de juego del equipo aseguró: "Ha habido una base que se ha ido mostrando bien fuerte, pero de todas maneras se sigue observando a otros jugadores".

Con relación a los amistosos de marzo próximo, el seleccionador que clasificó a Ecuador por primera vez a un Mundial, el de Corea del Sur-Japón 2002, indicó que "de eso se encargarán los directivos" de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Gómez aseguró que los microciclos de tres días no sirven para trabajar. "Eso es una mentira, en eso no creo, a mí me interesa trabajar, por ejemplo, unos diez días como lo venimos haciendo" tanto en Perú como en Panamá.

"Ese es un trabajo con muy buen tiempo", subrayó, al apuntar que buscarán que ello ocurra previo a la Copa América de Brasil 2019.

Por su parte, el defensor Beder Caicedo, que no estuvo en primera instancia en la convocatoria y fue llamado a última hora tras la lesión de Christian Ramírez, terminó ganándose la titularidad contra Perú y luego frente a Panamá.

"Jugué, cumplí con el pedido del técnico y esperaré una nueva convocatoria", señaló.

Antes de las victorias ante Perú y Panamá, la selección de Ecuador derrotó a Jamaica y a Guatemala por 2-0, respectivamente, en septiembre pasado en Estados Unidos; perdió por 4-3 ante Catar, en Doha, y en esa misma ciudad empató sin goles frente a Omán, en octubre pasado.