Tabárez asegura que no le afectan las críticas tras derrotas en amistosos

Montevideo, 22 nov (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró este jueves a la prensa que no le molestan las críticas sobre el juego de su equipo y remarcó que las mismas "son parte de la cosa" y aparecen cuando no se ganan partidos y cuando no se juega bien.

"Creo que, modestamente, estamos un poquito más allá de recibir, por ejemplo, consejos de cómo debemos jugar", subrayó Tabárez.

En su llegada al principal aeropuerto del país, tras los amistosos ante Francia y Brasil disputados en Europa en los que Uruguay cayó en ambos casos por 1-0, el entrenador, de 71 años, dijo tener claro por qué se ha hecho el proceso de selecciones y explicó que el mismo se pudo plasmar "gracias a los futbolistas" y en eso se va a "seguir apoyando".

Para Tabárez, a todos los equipos en algún momento le aparecen determinadas rachas, y para pelear con estas, la Celeste "tiene cosas" en las que el cree y las va a seguir aplicando.

"Cuando no se den los resultados y cuando el juego sea considerado un desastre por los que tienen que tomar las decisiones, bueno, eso pasa en el fútbol", sentenció el entrenador.