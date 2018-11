Claverí, técnico de Guatemala, asume el fracaso del amistoso contra Israel

Guatemala, 22 nov (EFE).- El seleccionador de Guatemala, Walter Claverí, asumió este jueves el fracaso después de los últimos amistosos y aseguró que no se trata de buscar excusas, sino de dar explicaciones a los aficionados después de casi dos años sin poder participar en competiciones internacionales.

"Lo sucedido en Israel yo asumo la responsabilidad y lo digo de esta manera porque anteriormente declaraciones que he dado están cambiadas y para evitar eso y si se desea saber algo mientras estemos acá lo haremos de esta manera", dijo el entrenador en una conferencia de prensa, en la que avanzó que no dará entrevistas individuales para que no existan malinterpretaciones.

Claverí, quien insistió en que "el único responsable de lo que ha pasado" es él, habló del partido que el pasado 15 de noviembre enfrentó en Tel Aviv a Guatemala e Israel, donde los blanquiazul perdieron por 7-0, y achacó el resultado al jet lag (descompensación horaria) y a la gran diferencia de nivel entre ambas selecciones.

"Prefiero perder todos los amistosos y ganar con mi equipo en una competencia oficial. La intolerancia no nos permite ir más allá y queremos comenzar, cortar y comenzar y cortar y es lo que ha pasado todo este tiempo", proclamó.

La selección guatemalteca retomó sus partidos internacionales el pasado mes de agosto con dos enfrentamientos contra Cuba, que ganó, pero después perdió los partidos contra Argentina (3-0), Ecuador (2-0) y ahora Israel (7-0).

El entrenador guatemalteco dijo que en el momento en el que vea que no le sirve a los jugadores para mejorar, él mismo dará un paso al lado, pero por ahora se mantendrá al frente.

"Sino desarrollamos el fútbol tenemos pocas posibilidad de competir", indicó, y añadió que el balompié guatemalteco tiene más de cien años de subdesarollo y que por eso nuevas selecciones les ganan con amplia ventaja: "Desarrollar no es poner a un montón de niños a jugar campeonatos. Eso es martirización".