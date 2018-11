Guardiola, sobre ser seleccionador: "Todos tenemos sueños de niño"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este viernes, sobre la posibilidad de ser seleccionador algún día, que "todo el mundo tiene sueños de niño" y que "quizás en el futuro" le gustaría.

"Lo he dicho muchas veces, me gustaría ampliar el contrato y, si todo va bien, quedarme más años aquí. Todo el mundo tiene un sueño de niño. Quizás en el futuro me gustaría (ser seleccionador), pero muchas cosas pueden cambiar. Quizás cambiará mi idea", afirmó el técnico español.

Como futbolista, Guardiola disputó 47 partidos con la selección española, participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en los que se colgó el oro, el Mundial de 1994 y la Eurocopa de 2000.

El Manchester City se medirá este sábado (15:00 GMT) al West Ham United en el Estadio Olímpico de Londres con el objetivo de mantener el liderato y continuar ampliando su brecha respecto al Liverpool, segundo, y al Chelsea y Tottenham Hotspur, tercero y cuarto, respectivamente.

Los 'Sky Blues' llegan al choque con diez victorias y dos empates en doce partidos y en Inglaterra se empieza a especular con que puedan acabar invictos la temporada.

"Escuché el mismo discurso el año pasado, que somos invencibles, imbatibles, y entonces nos ganó el Liverpool. Algunos partidos no los vamos a ganar y en otros vamos a perder, los jugadores no son máquinas. El objetivo no es ser invencibles, sino ser buenos cada día y ganar los tres puntos", apostilló.