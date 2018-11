1-1 (3-1). España a semifinales tras vencer a Corea del Norte en penaltis

Montevideo, 24 nov (EFE).- España se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial Sub'17 de Uruguay tras derrotar a Corea del Norte, defensora del título, en la tanda de penaltis 3-1, después de haber empatado 1-1.

El equipo dirigido por María Antonia Is estará de nuevo entre los cuatro mejores, tras haber sido subcampeona en Costa Rica 2014 y tercera en Jordania 2016. Ahora se enfrentará el próximo miércoles con el ganador del partido Japón-Nueva Zelanda por una plaza en la final.

La vigente campeona del mundo desde el principio tomó el protagonismo del encuentro y generó las principales situaciones de peligro. Antes de los 15 minutos la portera Catalina Coll detuvo un potente disparo de las norcoreanas.

Con el correr del juego, las dirigidas por Is se apoderaron del balón y comenzaron a desplegar el buen juego que las llevó a esta instancia.

Las delanteras Eva Navarro y Claudia Pina fueron las que se hicieron del dominio de los ataques españoles aunque sin generar peligro sobre el arco de Corea.

En el minuto 23, Pina lanzó un fuerte disparo que se fue por encima de la portería. A los 29 Eva Alonso remató un potente remate que se fue muy cerca del palo izquierdo.

A cinco minutos del final del primer tiempo Navarro tuvo un mano a mano ante Yu Son Gum, le pegó por encima de la portera coreana pero el balón se fue por el costado derecho.

El segundo tiempo empezó con una Corea del Norte que en los primeros minutos tuvo los mejores intentos pero rápidamente España retomó el control del juego.

A los 71 minutos la norcoreana Pak Hye Gyong tuvo un mal despeje que cayó en los pies de Pina en el área chica, quien no dudó y convirtió el primer gol del encuentro para concretar en el marcador el dominio que mostraba el combinado europeo.

Dos minutos más tarde y en un córner, Corea del Norte igualó tras una mala salida de Coll y un buen remate de cabeza de Kim Kyong Yong.

Con el empate de las asiáticas, España insistió con ataques por ambas bandas.

A los 85 la capitana Ri Su Gyong cometió una falta sobre Pina que le costó una tarjeta amarilla.

En los minutos finales las españolas generaron acciones de riesgo que no pudieron concretar. En el minuto final Pina y Jana Fernández se enredaron entre ellas y no pudieron concretar un cabezazo sobre la línea del arco.

El partido terminó igualado y el pase a semifinales se definió en lanzamientos desde el punto penal. Allí, la portera española Catalina Coll se resarció de su error y se transformó en la figura tras atajar los dos primeros disparos de las norcoreanas Yun Ok y Su Gyong, mientras que Nerea Nevado fue la que convirtió el último penalti que le dio la posibilidad a España de estar nuevamente entre las cuatro mejores del mundo.

- Ficha técnica:

1. España: Catalina Coll; Nerea Nevado, Ana Tejada, María Méndez, Jana Fernández; Irene López, Eva Alonso, Paola Hernandez; Salma Paralluelo, Eva Navarro y Claudia Pina.

Entrenadora: María Antonia Is.

1. Corea del Norte: Yu Son Gum; Ri Sin Ok, Ri Kum Hyang, Ri Su Jong, Ri Su Gyong; Choe Kum Ok, Ko Kyong Hui (m.50, Kim Ryu Song), Kim Yun Ok, An Kuk Hyang; Kim Kyong Yong (m.86, Pak Il Gyong) y Pak Hye Gyong.

Entrenador: Song Sung Gwon.

Goles: 1-0, m.72: Claudia Pina. 1-1, m.74: Kim Kyong Yong.

Penaltis: 0-0: Kim Yun Ok (detiene Coll). 1-0: Paola Hernández. 1-0: Ri Su Gyong (detiene Coll). 1-0: Irene López (detiene Yu Son Gum). 1-1: Ri Sin Ok. 2-1: Eva Navarro. 2-1: Choe Kum Ok (falla el penalti). 3-1: Nerea Nevado.

Árbitro: La húngara Katalin Kulcsar. Amonestó a Ri Su Gyong (m.86) de Corea del Norte.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub'17 que se disputa en Uruguay.