Scolari dice que Boca debería ser el campeón de la Copa Libertadores

Río de Janeiro, 25 nov (EFE).- Luis Felipe Solari, técnico del Palmeiras y que se proclamó hoy campeón de la liga brasileña, dijo que el Boca Juniors argentino debería ser declarado vencedor de la Copa Libertadores de este año tras los incidentes provocados por hinchas del River Plate y que obligaron a aplazar la final.

"Boca tiene razón en no jugar. Si yo estuviera en Boca, no jugaría. No sé cómo está Pablo (Pérez), gran capitán de Boca, gran jugador. No sé cómo está del problema de la vista. Si yo estuviera ahí, no jugaría. Hay un precedente de esto, que ocurrió hace tres años y a River le dieron el triunfo. Para ser correctos, debería ser declarado vencedor Boca", dijo el exseleccionador brasileño.

Boca eliminó al Palmeiras en la semifinal de la Libertadores este año al vencer en casa por 2-0 y empatar como visitante 2-2.

Los incidentes violentos ocasionados por los aficionados de River contra el autobús en el que se transportaba Boca llevaron al aplazamiento del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores que debía disputarse este sábado.