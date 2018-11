Angelici: "No aceptamos jugar ningún partido"

El presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo este martes tras conocerse la decisión de la Conmbebol de que el River-Boca de la final de la Copa Libertadores se dispute el 8 o 9 de diciembre fuera de Argentina, que su club no acepta jugar ningún partido.

"No aceptamos en el día de la fecha jugar ningún partido hasta que se pronuncie" el Tribunal Disciplinario de la Conmebol, destacó Angelici.

El Boca Juniors solicitó que el partido no se juegue, que el River Plate sea sancionado y, por tanto, que el título sea adjudicado a su club.

El dirigente insistió en que su obligación y deber es "defender los intereses" de su club y se mostró partidario de que haya sanciones por lo ocurrido.

Angelici fue enfático al señalar que espera un fallo positivo para Boca por parte del Tribunal Disciplinario de la Conmebol.

"Creemos que tenemos, y la Conmebol también, antecedentes suficientes para darle la razón a lo que hemos pedido".

El presidente de Boca fue tajante en que, por ahora, el equipo no está en condiciones de jugar. "No tenemos la cabeza para jugar otra final. Vamos a esperar el fallo y, si no estamos de acuerdo, iremos al Tribunal de apelaciones dentro de la Conmebol".

Enseguida añadió que se pegará al reglamento para ganar la Copa Libertadores sin jugar. "Vamos a agotar todas las vías que tenemos dentro de la Conmebol. Una vez terminada, si tenemos que ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), también vamos a ir".

Antes de finalizar sus declaraciones a la prensa, en la sede de la Conmebol, Angelici dijo: "Me voy con la confianza de que nosotros estamos apegados al derecho. Creemos que el club es merecedor, por todos los incidentes que hubo, de pedir las sanciones que hemos pedido".

Y advirtió que "acá no hace falta que pierda un ojo alguien, o que le rompan la cabeza, o que alguien pierda la vida para terminar con estas cosas. Está dentro de la reglamentación. Nosotros conocemos bien el reglamento y conocemos nuestros derechos".