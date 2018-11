Panucci: "Solari se la tiene que jugar, es una gran oportunidad"

Christian Panucci, seleccionador de Albania y ex futbolista de Roma y Real Madrid que hoy se enfrentan en Liga de Campeones, apuesta por un empate en el duelo de esta noche en el Olímpico, y respalda a Santiago Solari, que asegura "se la tiene que jugar" y tomar decisiones en "una gran oportunidad".



"Estoy contento por Solari. Cuando un entrenador joven hace las cosas bien, es bueno para todos. Es más fácil entrenar al Real Madrid que a la Roma o a Albania. Tiene una gran oportunidad de hacer las cosas bien. Ha ganado cuatro partidos y le han hecho contrato hasta 2021. Se la tiene que jugar, porque es una gran oportunidad", aseguró al Goal.



"Con la calidad que tiene, trabajar con estos jugadores no es simple, pero es una gran oportunidad con un talento tan alto. Puedes intentar ensayar algo y los jugadores te responden. Ya vimos a Zizou lo que hizo, que tenía una plantilla de nivel muy alto. Siempre es más fácil así que si tienes jugadores de nivel medio", añadió.



Panucci se trabaja llegar a la elite de clubes en los banquillos con una aventura de seleccionador de Albania. Señala como referencias a Fabio Capello por su "mentalidad y profesionalidad en el trabajo", a Hiddink por su gusto con "el juego con el balón", algo que recuerda interpretó diferente desde su llegada al Real Madrid. "Cuando llegué yo metía mucho balón largo, porque estaba acostumbrado a ello. Y Hierro me decía que no, que ahí el balón pasa siempre por el mediocampo y de ahí a la delantera. Había que hacerle caso y a Redondo también", dijo entre risas.



Este martes seguirá con el corazón dividido el partido entre sus dos exequipos. "El Madrid es el Madrid, es un orgullo que llevo dentro de mi corazón. Tengo muchos amigos. Lo que he ganado con el Real Madrid, la Séptima, cómo me ha tratado el madridismo. En la Roma he jugado ocho años y es algo muy importante también. Ahora veo los partidos de forma diferente: miro la táctica, los movimientos para aprender algo. Es un partido muy bonito, porque llegan los dos muy heridos".



Apuesta Panucci por un empate sin goles y señala que es un encuentro de jugadores y no de entrenadores. "La clave estará en la motivación de los jugadores. Tienen que reaccionar en un momento difícil. El Madrid perdió 3-0 en Eibar, y eso afecta mucho. Y la Roma perdió en Udine. No es un partido de entrenadores, sino de jugadores. Son ellos los que tienen que sacar fuera lo que tienen".



"Es un partido donde el entrenador te puede decir, pero cuando pierdes en Eibar o Udine, eres tú mismo el que tienes que reaccionar. Es el partido más fácil para un entrenador. Llegas de una derrota, con lo que es fácil, con el orgullo que tienen Madrid y Roma. El entrenador no tiene que hablar hasta el partido, sólo dar la alineación y ya está", sentenció.