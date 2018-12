Fiscal dice que dirigente futbolístico fue el principal beneficiado con dos asesinatos

Chiclayo (Perú), 30 nov (EFE).- El fiscal Juan Manuel Carrasco afirmó hoy que el principal beneficiado con los asesinatos de dos sindicalistas en 2012 y 2015 fue el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, durante la audiencia de evaluación del pedido de 24 meses de detención preventiva en su contra.

Durante la audiencia, Carrasco dijo que "el principal beneficiado con los asesinatos de aquellos dirigentes que iban a realizar paros contra esta administración judicial (de la azucarera Tumán) era Edwin Oviedo Picchotito", dueño de esa empresa ubicada en el norte peruano.

El titular de la Federación Peruana es acusado de ser el autor mediato en los homicidios de los dirigentes Manuel Rimarachín Cascos en 2012 y de Percy Farro Witte en 2015, cuando estaba al frente de la administración de la azucarera Tumán.

Por ese motivo, Oviedo "autorizaba el pago a los ejecutores materiales de estos asesinatos, quienes eran los 'Wachiturros de Tumán'", agregó el fiscal.

Carrasco argumentó el pedido de detención preventiva hecha al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque en contra del dirigente deportivo.

El fiscal agregó que, según los testimonios recogidos en el caso, "él es la persona que ordena los hechos. Todo se planifica desde la administración judicial" de la referida azucarera.

Carrasco aseguró que el cargo de autoría mediata en los asesinatos atribuido a Oviedo presenta "la misma tipología con los casos La Cantuta y Barrios Altos", las matanzas perpetradas por el grupo militar encubierto Colina por las cuales fue condenado el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) a 25 años de prisión en 2009.

Por su parte, el abogado de Oviedo, José Isla, aseguró que Oviedo es inocente y que "quien tiene que probar lo contrario es el señor fiscal, que hasta ahora no lo hace y no lo hará, ya que no existe elementos de convicción que involucren a mi patrocinado".

El letrado añadió que lo que pide el fiscal es arbitrario porque no hay un solo elemento de convicción contra el dirigente futbolístico.

"No estamos en un sistema de persecución, es inadmisible que en un Estado de derecho se pretenda privar de su libertad a una persona honorable, que está trabajando por el deporte", expresó.

Aunque Oviedo no estuvo en la audiencia, su abogado aseguró que se ha puesto a disposición de la justicia peruana.

Al cabo de la audiencia pública, el magistrado Carlos Chanamé anunció que se va a reservar el fallo hasta que pueda hacer una correcta evaluación de los indicios presentados y que después notificará su resolución a ambas partes.