Infantino afirma que no sabe si el River-Boca se jugará el domingo en Madrid

Buenos Aires, 1 dic (EFE).- El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, afirmó hoy en una entrevista con Efe que todavía no sabe si el partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores se va a jugar el domingo 9 de diciembre en Madrid.

Infantino, quien acudió como invitado a la cumbre del G20 en Buenos Aires, habló allí sobre la final del torneo con el presidente español, Pedro Sánchez, confesó que sintió "mucha vergüenza" dentro del estadio Monumental el pasado sábado, rechazó que se vuelva a repetir una final de Libertadores fuera de Sudamérica e indicó que después de lo que pasó no había "ninguna buena decisión".

Pregunta: Con todo lo que sabemos a día de hoy (ambos clubes pusieron recursos a que la final se juegue en Madrid), ¿cree Gianni Infantino que el River-Boca se va a jugar el domingo 9 de diciembre en Madrid?

Respuesta: No lo sé. Entendí antes que había una reacción de River, que creo que rechaza (ir a jugar). La Conmebol decidió que el partido se tenía que jugar en Madrid. Espero que se juegue este partido, el fútbol no se puede parar.

P: ¿Entiende la queja de River Plate de que al tratarse de una final neutral le quita la oportunidad de jugar ante su público?

R: No me voy a expedir porque hay asuntos legales de los dos clubes, si entiendo bien, que quieren cosas distintas. Tienen el derecho de hacerlo según los reglamentos, entonces no podemos decir que no lo pueden hacer. Hay unos órganos de justicia de la Conmebol que van a determinar las decisiones.

P: Usted estuvo aquí en el Monumental en la final que no fue, ¿llegó a sentir tristeza y vergüenza por aquello que pasó?

R: Sí, muchísima tristeza, mucha vergüenza también, son escenas que no queremos ver en el fútbol que la gran mayoría va a disfrutar. Algunos idiotas arruinan todo. Por eso creo que es importante en primer lugar bajar un poco la temperatura y eso se lo pido a todos los que estén involucrados: a River y a Boca. No es la guerra, no es una batalla, es fútbol. Tenemos que disfrutar, tenemos que dar un ejemplo al mundo, garantizar que hay un antes y un después.

P: La decisión final es de la Conmebol y usted es presidente de la FIFA, ¿pero considera que esta solución para esta final es la mejor manera de maquillar una historia tan desvirtuada?

R: Conmebol tenía y tiene todos los elementos para sacar la mejor decisión. Después de lo que pasó no hay buena decisión, cualquier decisión habría sido criticada por uno, por otro, por todos, y al final tenemos que hacer todos un paso adelante, juntarnos y hacer que este partido se pueda jugar en las mejores condiciones.

P: ¿Jugó usted algún papel en la propuesta del Santiago Bernabéu?

R: No tiene nada que ver con Gianni Infantino, por supuesto soy muy amigo de Florentino Pérez y también de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, pero no, es una decisión de la Conmebol que FIFA apoyó.

P: Si finalmente se llega a jugar, ¿está preocupado por la seguridad, por la cantidad de hinchas que vayan a Madrid, considera que las fuerzas de seguridad españolas están preparadas para ello?

R: Todo va a estar preparado, está claro que en España, y sobre todo en Madrid, tienen mucha experiencia en organización. El presidente, Pedro Sánchez, estuvo también aquí y hemos hablado un poquito. Están listos, saben cómo se organizan partidos de este nivel, cuando estaba en UEFA organizamos una final de Champions en el Bernabéu. Hay todo para hacerlo un éxito.

P: La diferencia es que ahora hay solo cinco días de preparación.

R: Sí, pero cada cinco días hay partidos también en el Santiago Bernabeú.

P: ¿Cuál fue su papel en esas dos horas de incertidumbre en el Monumental, mientras los equipos se negaban a jugar? Carlos Tevez decía que les estaban obligando a jugar, ¿de quién hablaba, de la Conmebol o de la FIFA?

R: No sé de quién hablaba, lo que sé es que es una competición de la Conmebol, no es una competición de la FIFA. Yo si puedo ayudar estoy siempre a disposición. Al principio, intentar ver si era posible jugar creo que fue la decisión correcta, mi opinión cuando luego se ve que no es posible, entonces se decide que no, que jugamos mañana.

P: Y sin embargo hay muchos aficionados argentinos que se quejan de que se han llevado su final a Europa, ¿qué considera usted de esto?

R: Puedo entender que hay gente que se queja porque querían disfrutar una final aquí, pero cuando estás en cargos importantes tienes que tomar decisiones importantes, no siempre son las que le gustan a una parte de la gente.

P: También, desde Sudamérica se indica que la Copa Libertadores pasa a llamarse ahora "Copa Conquistadores" por organizarse en Europa. ¿Comparte o no esa visión de que los europeos aún actúan como colonizadores en eventos así?

R: (Ríe) Yo creo que esta situación es excepcional, es única, y así tiene que ser tratada.

P: ¿Una buena gestión de esta final puede sumar puntos para una posible candidatura de España al Mundial de 2030?

R: La decisión sobre el Mundial 2030 se va a tomar en cuatro años.

P: ¿Pero puede ayudar en la buena dirección?

R: Todo puede ayudar y todo puede también ser peligroso.

P: ¿Estará en Madrid si finalmente el partido se produce?

R: Sí, probablemente.