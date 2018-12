Velázquez cumple en su primera titularidad liguera del curso

Madrid, 1 dic (EFE).- El central uruguayo Emiliano Velázquez, titular frente al Eibar como lateral derecho reconvertido en sustitución del peruano Luis Advíncula, sancionado, cumplió en su primer partido liguero de la temporada desde el inicio, siendo elogiado por su técnico, Míchel, como "uno de los mejores" del encuentro.



Inmerso en una mala racha de once partidos de Liga sin ganar, el Rayo llegó al duelo frente al Eibar con extrema necesidad, sin margen de error y sin su lateral derecho titular.



Míchel miró sus recambios y apostó por Emiliano Velázquez, que recientemente regresó a la selección uruguaya después de muchos meses sin ir convocado con su combinado nacional.



Velázquez está teniendo un papel muy secundario esta temporada. Aunque ha estado fuera varias semanas desde que comenzó el campeonato por lesión, también es cierto que en muchos partidos no ha entrado en las convocatorias por decisión técnica siendo en muchas ocasiones el cuarto central de la plantilla.



Hasta el partido frente al Eibar solo había jugado dos partidos de Liga, frente al Alavés y el Barcelona, ambos saliendo desde el banquillo, y otro de Copa del Rey contra el Leganés, en el que jugaron los menos habituales de la plantilla.



Por todo ello, el partido contra el Eibar suponía una oportunidad doble para Velázquez. Por un lado para ayudar al equipo a lograr una victoria vital y por otro reivindicarse como un jugador importante para la defensa, aunque fuese en una posición de lateral, distinta a la suya de central.



Contra el equipo vasco Velázquez cumplió. Se limitó más a defender que a ayudar en ataque, pero fue una pieza importante frenando por su banda los ataques de Marc Cucurella, un jugador que la pasada jornada demostró su calidad poniendo en jaque a la defensa del Real Madrid.



Pese a la alegría de la victoria, que da una bocanada de oxigeno al Rayo y refuerza la moral, Velázquez se mostró auto-crítico con su actuación.



"Jugué regular, no hice un buen partido. Ser lateral consiste en ayudar ofensiva y defensivamente y arriba no aporté mucho. Aún así prefiero jugar mal y ganar a ser la estrella y que perdamos", dijo al término del choque el jugador uruguayo.



Su actuación no la vio igual Míchel, que valoró positivamente el trabajo del uruguayo en defensa y dijo públicamente que tanto Alex Moreno por el lateral izquierdo como él por el derecho fueron "los mejores del partido".



Lo que está claro es que Velázquez se reivindicó en una noche de máxima tensión para el Rayo, consciente de que no podía fallar y seguir hundiéndose en la clasificación.



Para Velázquez no está siendo una temporada fácil en el Rayo, un club con el que ya logró el ascenso a Primera la pasada campaña. Míchel apenas le ha dado minutos este curso y eso fue motivo de una conversación entre ambos.



"Fui a hablar con él, le pregunté si contaba conmigo y me dijo que los jugadores que estaban jugando, pese a las derrotas, lo estaban haciendo bien. Los goles no eran por culpa de los centrales y me dio a entender que si mis compañeros estaban jugando bien hay que seguir por ese camino, exigirme el doble y trabaja para cuando me toque jugar rendir bien", comentó el uruguayo.



El próximo partido del Rayo es el de Copa del Rey contra el Leganés. Si se repite el guión de la ida podrían tener minutos los menos habituales en Liga, algo que de nuevo podría abrirle la puerta de la titularidad.