Paquetá dice que el Milan "pensó en todo" y le ofreció un "plan de carrera"

El mediapunta brasileño Lucas Paquetá, de 21 años, afirmó que decidió decantarse por el AC Milan italiano, club con el que empezará a jugar a partir de enero, porque "pensó en todo" y le ofreció un "plan de carrera".

"El Milan pensó en todo y creo que eso pesó mucho. El plan de carrera es muy importante en la vida de un jugador joven que sale de Brasil", comentó el aún futbolista del Flamengo en una entrevista con el programa Esporte Espetacular divulgada este domingo.

Asimismo, señaló que la figura del director general deportivo del conjunto 'rossonero', el brasileño Leonardo Nascimento de Araujo, también fue fundamental.

"Me llamó y me dijo: 'Solo quiero hablar contigo'. Fue muy importante todo lo que me habló en esa conversación, era muy bueno para mí, para el Flamengo, y en relación a mi familia, a todo", comentó.

Paquetá, una de las últimas joyas del Flamengo que coincidió en el vestuario con Vinicius Junior, hoy en el Real Madrid, disputó este sábado en el estadio Maracaná su último partido con el conjunto de Río de Janeiro.

El enganche se despidió de su afición con una derrota por 1-2 frente al Atlético Paranaense, antes de viajar al Viejo Continente para iniciar un nuevo ciclo en su carrera con la camiseta del Milán.

Pretende vestir el dorsal 39, el mismo con el que debutó como profesional en el Flamengo.

"Quiero encararlo como si fuera el mismo desafío: de afirmación, de ir conquistando los espacios. Es una motivación más", explicó.

El Milán italiano cerró la contratación de Paquetá en octubre pasado, adelantándose a otros grandes equipos de Europa, como el Barcelona y el París Saint-Germain.

Por el club 'rossonero' han pasado brasileños ilustres como Cafú, Kaká, Serginho, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Nazário y el propio Leonardo, entre otros.