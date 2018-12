Rubiales, confiado en que la vuelta de Libertadores se disputará en Madrid

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, confió este domingo en que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, se disputará finalmente el próximo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Algunos medios habían informado en las últimas horas de las críticas de ambos clubes contra la decisión adoptada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para trasladar este partido fuera de Argentina.

"Lo cierto es hay reuniones en España a las que no he podido asistir por encontrarme aquí, pero no tengo ninguna noticia negativa al respecto", declaró Rubiales en Dublín (Irlanda), donde asistió junto al seleccionador nacional, Luis Enrique, al sorteo de la Eurocopa 2020.

El presidente recordó que la RFEF "ha tendido una mano" para tratar de aportar soluciones a una "situación difícil", después de que el "fallo" de la Conmebol abrió la puerta a la opción de la "sede neutral".

"Lo demás ya no depende de nosotros y vamos a ayudar en todo lo que se organice". agregó Rubiales.

El encuentro de vuelta de la Libertadores, que había sido programado para el sábado 24 de noviembre, se pospuso porque hinchas del equipo local lanzaron piedras y botellas al autobús que transportaba a los jugadores de Boca al estadio Monumental del River e hirieron a algunos de ellos.

La Conmebol decidió entonces que la final se disputara "fuera de territorio argentino" al no cumplirse las condiciones de seguridad para jugarse en el país.