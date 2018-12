Modric: El Balón de Oro "es un premio a mi constancia"

El croata Luka Modric aseguró hoy que el Balón de Oro logrado es "un premio a mi trayectoria", al tiempo que reconoció que supone "el sueño que tenía de niño".



"Cada trofeo es muy importe y bonito. Yo prefiero los títulos colectivos pero cuando ganas algo así te llena de orgullo y estás contento de que otros te reconozcan tu trabajo y tu juego este año", señaló. "Hasta ahora decían que Kaká era el último en ganar antes de que empezaran Messi y Ronaldo, ahora dirán que yo se lo quité. Pero yo estoy muy contento por ganar, más que por otras cosas", señaló.



"Esto no es solo por el trabajo de este año, que ha sido espectacular, es por toda mi trayectoria, por todo lo que he conseguido y el nivel que estoy mostrando en los últimos años. En el fútbol la constancia es importante y en los últimos años he sido constante. La gente ha reconocido eso y me alegro mucho", indicó.



"Es un año de sueños y no puedes elegir mejor año. Si me dijeran que escribiera lo que quiero ganar, no habría puesto tanto. Pero siempre quiero superarme, sobre todo por el equipo, al que le quedan muchas cosas para ganar", dijo. "Me gustaría retirarme en Madrid. Un par de años más y luego veremos. Estoy contento en Madrid, disfrutando, y mi familia también. Quiero seguir disfrutando de este gran club, que ha sido muy importante", añadió.