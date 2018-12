Palacios, la joven estrella de River que será examinada por el Bernabéu

Buenos Aires, 5 dic (EFE).- El posible fichaje de la joven estrella de River Plate Exequiel Palacios por el Real Madrid es un secreto a voces, tanto en Argentina como en España. Sin embargo, contra todos los pronósticos, su primer partido en el Bernabéu no será con la camiseta merengue, sino con la del Millonario.



El Santiago Bernabéu estará este domingo abarrotado de hinchas de River Plate y de Boca Juniors con ganas de celebrar el tan ansiado título de campeones de la Copa Libertadores de América.



Sin embargo, también habrá en las gradas muchos hinchas del Real Madrid que, además de presenciar un partido histórico, prestarán especial atención al centrocampista de 20 años que está a un paso de compartir equipo con Toni Kroos y Luka Modric, a quienes admira e intenta imitar.



Palacios nació el 5 de octubre de 1998 en la ciudad de Famaillá, de la norteña provincia de Tucumán.



Poco después su familia recorrió unos 1.200 kilómetros y se instaló en el extrarradio bonaerense.



Tras destacarse en clubes y torneos barriales, Palacios llegó en 2008 a River Plate, donde recorrió todas las categorías inferiores.



Su debut en la primera división fue el 8 de noviembre de 2015 en la derrota por 0-2 ante Newell's Old Boys.



Marcelo Gallardo, que hizo debutar en el juvenil y aún hoy continúa como entrenador del equipo, aseguró hace poco que para él es "es un orgullo que Exequiel esté triunfando".



"Es un futbolista al que conozco desde la octava y novena división de River. Lo he retado muchas veces y lo acompañamos otras tantas. Siendo un chico se ha convertido ya en un hombre. No me sorprende su explosión, es un jugador muy inteligente y, siendo tan chico, ya hace cosas de futbolista grande. Y eso me llena de satisfacción", dijo hace unos pocos meses.



Con el Millonario, Palacios ganó dos torneo: la Copa Argentina y la Supercopa Argentina de 2017. Pero su "explosión" se produjo, sin duda, este año.



En 2018 no solo se ganó la titularidad indiscutible en su equipo sino que también debutó en la selección absoluta.



Su primer partido con la Albiceleste fue un amistoso el 7 de septiembre ante Guatemala. 'Pala', como le llaman sus amigos, fue titular y el equipo ganó por 3-0.



Cuatro días más tarde jugó su segundo y hasta ahora último partido con Argentina: un empate sin goles ante Colombia.



Palacios también vistió la camiseta albiceleste en sudamericanos sub-15 y sub-17.



En sus primeras declaraciones a la prensa, Palacios reveló que tiene dos referentes. El primero es Luis 'Lucho' González, el ahora centrocampista del Atlético Paranaense que triunfó en River Plate, en el Oporto y en el Olympique de Marsella, entre otros equipos.



El otro es Toni Kroos, con quien, seguramente, compartirá equipo a partir de enero.



También aseguró que le "gustan" su compañero de equipo Enzo Pérez y Luka Modric.



Cuando se le preguntó por su inminente paso al Real Madrid, su respuesta fue tajante: "Mi cabeza está solamente en River, al 100%. No puedo pensar en otra cosa. Siempre soné con ganar la Copa Libertadores porque mi familia es 'Gallina' y ese es el sueño de todos".



Palacios habla con la prensa con la misma simpleza y claridad con la que juega al fútbol.



El juvenil suele posicionarse en el centro del campo con la experiencia de un veterano y sobresale tanto por sus asistencias como por sus remates de media distancia.



"Me gusta el fútbol simple. Me gusta jugar a uno o dos toques y después hacer jugar a mis compañeros, asistirlos para que puedan hacer goles", relató.



Pese a su calidad y claridad para jugar, también sabe raspar y marcar cuando el equipo lo necesita.



De concretarse su fichaje, Palacios se sumaría al selecto grupo de jugadores que vistieron las camisetas de River Plate y del Real Madrid que, de momento, integran Alfredo Di Stéfano, Rogelio Domínguez, Eduardo Anzarda, Oscar Mas, Enrique Wolff, Oscar Ruggeri, Juan Esnáider, Rolando Zárate, Gonzalo Higuaín, Javier Saviola, Esteban Cambiasso y el ahora entrenador del Merengue, Santiago Solari.



Si River Plate vence a Boca Juniors no solo se adueñará del trono de América sino que ganará un pasaje para el Mundial de Clubes, que comenzará pocos días después en los Emiratos Árabes Unidos.



En ese torneo estará el Real Madrid, equipo con el que los argentinos podrían cruzarse en la final.



Por todo esto, no cabe duda de que en la histórica final que jugarán River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu este domingo más de un madridista mirará con especial atención a Palacios.



Ese será, probablemente, uno de sus últimos partidos con la camiseta del Millonario, pero el primero de muchos en el Bernabéu.