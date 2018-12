Chichizola: "Llevar la final a Madrid me parece ilógico"

Leandro Chichizola, portero del Getafe y ex jugador del River Plate, lamentó que la final de la Copa Libertadores haya sido trasladada a Madrid después de los incidentes violentos vividos en la previa del encuentro entre River Plate y Boca Juniors que debía disputarse en el Monumental.

"Yo creo que sí se debería jugar. Como futbolista de Boca o de River que me den una Copa sin salir al campo a disputarla... no la siento tanto como si la hubiera ganado y sudado en el campo. Pero el día de los incidentes Boca no podía presentarse y está en todo su derecho porque no había jugadores a disposición física y psicológicamente", explicó. "Tendrían que haber esperado, tomar la decisión de que se jugase en Argentina en otro momento. Llevarla a Madrid me parece ilógico pero en el fútbol los que se benefician son otros y no los hinchas, que tendrían que ser los más beneficiados", comentó.

Chichizola, titular en el partido de la Copa del Rey que su equipo ganó por 5-1 al Córdoba, indicó: "Me parece muy triste que se tenga que jugar en otro país que no sea Argentina, que no se juegue ni siquiera en nuestro continente". "Las cosas que pasaron la semana pasada son un reflejo de cómo estamos en la sociedad. Que se tenga que salir de América para jugar la Copa Libertadores es absurdo. Algunos tenemos suerte de estar donde se va a jugar pero la principal protagonista de todo esto es la gente en Argentina y ellos no van a poder disfrutarlo. Es un punto negativo", agregó. Asimismo el arquero mostró su descontento por la recurrencia de este tipo de actos violentos: "Vayas donde vayas pasa lo mismo. Me ha tocado ir tres veces a 'La Bombonera' y han estallado los cristales. He ido a jugar a la cancha de Independiente y de Racing y también estallaron". "Eso pasa más por la seguridad externa al estadio, los caminos por donde pasa el autobús y demás. Tendrían que ponerse más serios y más autoritarios con el tema de la protección del jugador porque aquí los que salen perdiendo son los jugadores y la gente", completó.

El argentino espera poder ver la final en directo: "Creo que voy a ir al Bernabéu. Está complicado conseguir entradas pero tengo muchos amigos y conocidos en el club que seguramente me facilitarán una. Estaré apoyando al equipo, espero estar contento por la victoria dos días antes contra el Leganés y que el festejo sea doble". Además afirmó que no cambiaría nada de lo que ha vivido desde que salió de River Plate por estar en el verde jugando el choque: "No, para nada. Cada paso que me tocó dar en el fútbol lo tomé porque lo sentí así". "El día que me fui de River sentía que quería mirar a Europa y cuando me tocó mirar a España sentía que quería estar aquí. Las cosas pasan por algo y no daría todo lo que he pasado estos cuatro años por estar en ese partido", concluyó.