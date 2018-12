Marcelino sin pelos en la lengua tras el Valencia CF-CD Ebro

Marcelino García Toral, técnico del Valencia CF, analizó en rueda de prensa el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el CD Ebro y se mostró decepcionado con el rendimiento del conjunto en la primera mitad. El asturiano, que no se mordió la lengua, declaró que "no es para sentirse satisfechos" y dijo a los jugadores que cada partido es "una exposición pública de la capacidad y el rendimiento".

Tras el encuentro disputado, admitió que durante la primera parte habían jugado "sin profundidad" y no fueron capaz de generar "situaciones de peligro". "No es para sentirse satisfechos lo que hemos demostrado ante más de 20.000 personas de nuestra afición", resaltó. Durante el segundo tiempo, la situación del Valencia mejoró y Marcelino reconoció que aplicaron "velocidad, intensidad y ritmo" y según él "así es como surgen las situaciones de gol". Además, el técnico afirmó que su objetivo era pasar la eliminatoria pero no habían jugado "un partido completo". Asimismo, recalcó que la conclusión que saca de casos puntuales "se la queda" para él. Igualmente, confesó que le hubiese gustado "presenciar un partido distinto" y considera que hay que ver cada partido como "una exposición pública de la capacidad y el rendimiento" por lo que hay que "tener la mentalidad y la ambición para ganar por el máximo de goles posibles".

Después de la mala imagen ofrecida ante un equipo de Segunda B, Marcelino concluyó diciendo que ahora su pensamiento estaba en el próximo encuentro del sábado frente al Sevilla FC, ya que cree que "es un partido vital" para acercarse a un rival directo por el objetivo de principio de temporada.