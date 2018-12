Melgar y Alianza definen al rival de Cristal para el título nacional de Perú

Lima, 5 dic (EFE).- El Melgar de Arequipa y el Alianza Lima definirán este jueves al rival que se enfrentará al Sporting Cristal en la final del título nacional de Perú, tras haber empatado a tres goles este domingo en el partido de ida.

Los dos equipos están obligados a ganar el partido ya que un empate llevaría el encuentro a una tanda de penaltis debido a que en este torneo los tantos anotados de visitante no dan ventaja ante una eventual igualdad en el cómputo global de la eliminatoria.

Melgar, dirigido por el colombiano Hernán Torres, jugará con su afición a favor en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

El equipo rojinegro tendrá que reponerse del golpe anímico que le supuso desaprovechar una ventaja de tres goles en el partido de ida, jugado en el estadio Alejandro Villanueva, casa del Alianza Lima.

Los arequipeños cuentan con un bagaje favorable en sus encuentros disputados ante Alianza esta temporada, con dos triunfos (2-0 y 0-1) y el empate en el partido de ida de la semifinal.

En Alianza, al mando del técnico uruguayo Pablo Bengoechea, la única duda para su equipo titular es el defensa Hansell Riojas, que intenta recuperarse de un golpe en el tobillo sufrido en el partido del domingo.

"Nos estamos jugando la vida este jueves, así que no hay mucho por hablar. Llenarnos de palabras en la previa no es algo que pasa por nuestras mentes", dijo Riojas después de que ambos equipos elevaran la tensión con un cruce de declaraciones que inició Bengoechea.

El entrenador uruguayo provocó a sus rivales al comentar en conferencia de prensa que Alianza estará en la final "si no pasa algo raro" y aseguró que si su equipo se pone 0-3 en Arequipa, Melgar no le empataría ni aunque jugase durante un mes.

Las palabras de Bengoechea fueron respondidas desde el Melgar por el delantero argentino Bernardo Cuesta, quien manifestó su confianza en el conjunto rojinegro.

"Que hable. A mí no me interesa lo que diga. Yo creo en mi equipo, en mis compañeros, en los que representamos a esta ciudad. Cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro del campo de juego. Ahí se demuestran las cosas, no hablando", dijo Cuesta.

El equipo que se clasifique para la final también obtendrá el premio de comenzar su participación la edición de 2019 de la Copa Libertadores desde la fase de grupos, mientras que el perdedor lo hará desde la segunda ronda previa.

- Alineaciones probables:

Melgar: Diego Penny; Giancarlo Carmona, John Narváez, Minzum Quina, Nilson Loyola; Jean Pierre Fuentes, Emanuel Biancucchi, Alexis Arias, Joel Sánchez; Christófer Gonzáles y Bernardo Cuesta. Entrenador: Hernán Torres.

Alianza Lima: Leao Butrón; Hansell Riojas, Aldair Fuentes, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Luis Ramírez; Kevin Quevedo, Mauricio Affonso y Alejandro Hohberg. Entrenador: Pablo Bengoechea.

Árbitro: Joel Alarcón.

Estadio: Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

Hora: 20.00 local (1.00 GMT del viernes).