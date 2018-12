Maidana: "Boca y River estamos en igualdad de condiciones para la final"

Madrid, 6 dic (EFE).- Jonatan Maidana, defensa de River Plate, lamentó que la final de la Copa Libertadores se tenga que disputar en Madrid después de "un episodio desagradable" de violencia que hizo suspender el partido de vuelta y apuntó que para este nuevo encuentro ambos están "en igualdad de condiciones" para ganar.



Maidana estuvo en el primer entrenamiento de River Plate en Madrid, ciudad a la que ha llegado junto a sus compañeros para disputar la final de la Copa Libertadores que no se pudo celebrar en su estadio debido a los incidentes violentos que algunos seguidores de su equipo protagonizaron contra los jugadores de Boca Juniors.



"Fue un episodio desagradable y ojalá no hubiera pasado, por lo que este nuevo partido cambia el no poderse definir con nuestro público, pero se dio de esta manera y nos enfocamos en lo que se viene. El Santiago Bernabéu es una linda cancha y se podrá jugar bien al fútbol", dijo Maidana.



"Estamos en igualdad de condiciones, los dos estamos muy bien. Es una linda final. Ojalá podamos disfrutar de este momento a pesar de lo que pasó. Somos unos privilegiados y hay que disfrutarlo", señaló.



"El equipo tiene que ir sumando trabajo y puliendo algunos detalles. Estamos preparados para la final y esperemos estar bien para el día del partido", declaró el futbolista argentino, que habló sobre la postura de algunos jugadores de Boca que querían que este partido se disputara en el Monumental como estaba previsto.



"No me sorprende que quieran jugar en el Monumental porque ya están acostumbrados. Han jugado ahí y no tenía nada de malo jugar de local. En nuestro caso estamos tranquilos por como actuamos y como nos movimos. Cuando pasó todo estuvimos pendiente de lo que pasó en el vestuario visitante", manifestó.



"Ahora hay que adaptarse a lo que viene pero es una pena que por unos pocos la paguen todos. Hay que dar una alegría a los que se quedaron apoyando allí. Las cosas se van dando de una manera y ahora estamos en igualdad de condiciones", concluyó.