Hinchas de Boca y River dirían "sí" para acoger un Barça-Madrid

Buenos Aires, 7 dic (EFE).- Los hinchas de Boca Juniors y River Plate tienen opiniones adversas sobre si es o no ideal que la ya accidentada final de la Copa Libertadores se dispute en el madrileño estadio Santiago Bernabéu, pero todos coinciden en que Argentina sería una sede perfecta para un Barça-Madrid.

La Bombonera o el Monumental, la camiseta blanca o la blaugrana, Leo Messi o Luka Modric, todas las opciones son válidas para los argentinos, que coinciden en que, de jugarse, no sería un partido violento sino una fiesta que reuniría a las dos hinchadas.

Durante el último año se ha considerado que se celebren algunos encuentros de LaLiga española en Estados Unidos, algo "inviable" todavía según el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo.

Para Maximiliano Videla, aficionado de Boca Juniors de 48 años y conductor de taxis en las puertas de la Bombonera, es "triste y doloroso" que Argentina no pudiera ver a sus dos clubes disputar la que hubiera sido la última Libertadores de la historia cuya final se decidiera en Argentina y entre sus dos clubes más relevantes, pero apuntó que el partido de ida solo contó con un incidente de tanta gravedad como suspenderlo, la lluvia.

"Como se pudo jugar un Boca-River, un Barça-Madrid se podría jugar tranquilamente y sería bueno", dijo a Efe.

La española es una de las ligas mundiales más seguidas por los argentinos, defendió Videla, tanto por el "nivel futbolístico" como por las "estrellas" que en ella juegan.

Miriam Perrone, de 50 años, fue una de las hinchas que pudo asistir a la única de las finales que hasta ahora se ha disputado, y este domingo "no queda otra" que mirar el partido desde casa.

"Nos hubiera gustado que se juegue acá, pero digamos que es un aprendizaje, está bueno. Por ahí van a estar más tranquilos los jugadores", reconoció.

El próximo domingo, el templo madridista será la forzosa sede del encuentro por la Libertadores de los clubes más conocidos de Argentina, la final de fútbol más esperada de la historia del país re apodada "megaclásico" por los medios locales.

El hecho de que Cristiano Ronaldo ya no juegue en el Real Madrid es el determinante para que Perrone no alentara a los merengues en un utópico partido en la Bombonera que, a su juicio, sería "hermoso".

"Al no ser equipos de acá, si bien hay muchos que hinchan por el Barcelona, por ahí no sería tanta la efusividad. Yo creo que no pasaría lo mismo que en un Boca-River", defendió la aficionada.

Al otro lado de la capital argentina, una joven de 19 años pasea por los alrededores del Monumental con una gorra de River Plate y un visible tatuaje en la muñeca con el nombre de su jugador preferido, el rosarino Leonel Messi.

Belén Torres es socia "millonaria" y preferiría que la final de la Libertadores se jugara en el Camp Nou.

A pesar de que cree que un clásico español en el Monumental sería definitivamente "raro", no se lo perdería por nada.

"Yo vendría por Messi, por el Barça porque amo al Barça, pero sería raro. Lo aceptaría igual", transmitió a Efe.

"Nosotros tenemos una pasión única. Sería fenomenal que sea acá con nuestra gente", sentenció.

Los verdaderos ganadores de este soñado Madrid-Barça en tierras australes sería la publicidad y los auspiciantes, según el aficionado de River Federico Gómez Ruiz, que acentuó que el Real Madrid y el River Plate tienen el mismo auspiciante.

"Yo estaría en ese partido si se diera, pero no creo que se dé nunca", dijo, y agregó que, en un supuesto duelo español, simpatiza con los blaugranas de Messi, pero que el Real Madrid es "el club más grande de la historia".