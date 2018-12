Cerezo: "Lo que tenemos ahora mismo es casi insustituible"

Madrid, 10 dic (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, consideró que cuentan con una buena plantilla y prácticamente descartó que se realicen incorporaciones en el mercado de invierno.



"Lo que tenemos ahora mismo es casi insustituible. Yo espero que no llegue nadie en enero", señaló a los medios de comunicación antes de la celebración de la gala de entrega de los 'Premios AS del deporte' celebrada en el hotel 'The Westin Palace' de la capital de España.



Uno de los nombres que suena es Maxi Gómez, delantero del Celta de Vigo. Cerezo sorteó una pregunta sobre él haciendo alusión al ex jugador rojiblanco Maxi Rodríguez, con el que comparte nombre propio, para acabar diciendo sin dar detalles: "Me imagino que Maxi Gómez será bueno".



En cuanto a los problemas físicos de algunos futbolistas del plantel, apuntó: "Las lesiones la verdad es que son un problema, sobre todo esta temporada. Nunca habíamos tenido tantos lesionados juntos. Pero son cosas del fútbol, la gente no se lesiona porque quiere. Espero que sean cortas y que podamos contar con todos los jugadores muy pronto, sobre todo a comienzos de año".



Uno de los afectados es el ariete internacional español Diego Costa: "Es un magnífico jugador y todos le estamos esperando aunque estoy convencido de que el que le vaya a sustituir intentará hacerlo igual o mejor que él".



Asimismo habló acerca de unas declaraciones del entrenador Diego Pablo Simeone en las que opinaba que la afición del Real Madrid no es tan 'caliente' como la del Atlético: "La afición del Atlético es muy caliente, una afición magnífica. No sé que pasó porque no estuve en el Bernabéu anoche viendo el River Plate-Boca Juniors. Cada una es diferente, cada una tiene sus características y cada una sabe cuándo gritar, cuándo aplaudir y cuando tiene que portarse como se tiene que portar".