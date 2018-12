Cristiano: "La Juventus es muy distinta con respecto al Madrid, es más familia"

El portugués Cristiano Ronaldo, que fichó este verano por el Juventus procedente del Real Madrid, ha considerado que el conjunto turinés es "más una familia" con respecto al equipo madridista y que en Turín "nadie se siente más grande que los demás". Cristiano opinó además que, al irse este verano del Madrid, ha tomado "la decisión correcta en el momento correcto", en una entrevista publicada este lunes de forma conjunta por los tres principales diarios deportivos italianos La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport y Tuttosport.

"No es correcto mencionar solo a algunos jugadores del Juventus, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado en mi vida. Aquí somos un equipo, en otros sitios alguien se siente más grande que los demás", aseguró Cristiano. "Aquí todos están unidos, son humildes y quieren ganar. Si (el argentino, Paulo) Dybala o (el croata, Mario) Mandzukic no marcan están felices igualmente. Me gusta, percibo la diferencia. En el Madrid también son humildes, pero aquí me parece que lo son más. Es muy distinto con respecto al Madrid, aquí es más una familia", prosiguió.

Cristiano dejó al conjunto madridista tras nueve años en los que marcó 451 goles y conquistó cuatro Ligas de Campeones y fichó por el Juventus a cambio de 112 millones de euros, una decisión que él considera acertada. "Tenía varias opciones, nunca diré cuáles. Pero el Juventus es un club sólido, con mucha historia. Conocía el ambiente del Allianz Stadium y notaba sintonía", dijo, alegando que sus sensaciones han hasta mejorado en sus primeros meses en Turín. El portugués considera su nueva experiencia como un nuevo ilusionante reto y, preguntado sobre si echa de menos la constante lucha con el argentino Lionel Messi, consideró que "quizás" sea el astro del Barcelona quien tiene nostalgia. "Yo jugué en Inglaterra, España, Portugal, en la selección, él en cambio sigue en España. A lo mejor es él quien me necesita más a mí. Para mí la vida es un reto y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que Messi viniera en Italia algún día. Que haga como yo y acepte el reto", afirmó. "Pero, si está feliz allí le respeto. Es un jugador fantástico, un buen chico, pero aquí no me falta nada. Esta es mi nueva vida y estoy feliz", agregó.

Y preguntado sobre si le gustaría juntarse en el Juventus con algunos compañeros que tuvo en el Madrid, Cristiano consideró que la plantilla turinesa es de alto nivel y que solo abre las puertas a grandes futbolistas. "Veo que en la prensa se habla de (el colombiano) James Rodríguez, (el galés, Gareth) Bale o de (el español, Marco) Asensio, pero soy honesto, ahora el Juventus no necesita a otros jugadores. Hay que hablar con el presidente. En un futuro no sé. Marcelo es bueno, nosotros abrimos la puerta a los buenos jugadores y él es uno de ellos", dijo.

En la entrevista, Cristiano también felicitó al croata Luka Modric por arrebatarle el pasado lunes el Balón de Oro, aunque el luso prometió darlo todo también este año para recuperar un galardón que ya le fue otorgado cinco veces. "Yo creo que me lo merezco cada año, trabajo por eso, pero si no lo gano no se acaba el mundo. Respeto la decisión. En campo lo di todo para ganarlo y los números no mienten. Estoy decepcionado pero la vida sigue. Felicito a Modric, lo merece, pero el próximo año lo daré todo para volver a ganarlo", aseguró.