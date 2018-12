Godín: "No he renovado, pero estoy tranquilo"

Madrid, 10 dic (EFE).- El uruguayo Diego Godín, defensa del Atlético de Madrid, aseguró este lunes que no ha renovado aún su contrato con el club rojiblanco, que concluye en 2019, pero remarcó que está "tranquilo", al tiempo que, sobre el partido de la Liga de Campeones ante el Brujas, expresó que se espera el "mejor rival".



"No he renovado con el club, pero estoy tranquilo. Estoy centrado en competir y ahora he estado centrado en recuperarme. Con tranquilidad y ya se verá lo que tenga que ser y cómo se va dando el año", explicó el capitán del Atlético en rueda de prensa en el estadio Jan Breydel de Brujas, donde este martes juega contra el equipo local en la última jornada de la fase de grupos.



Su adversario no se juega nada desde el punto de vista de la clasificación -será tercero y disputará la Liga Europa sea cual sea el resultado de este martes-; el Atlético sí, obligado a ganar para terminar esta ronda al frente de su cuarteto, sin depender del marcador del Borussia Dortmund a la misma hora contra el Mónaco.



"Es un partido de 'Champions' y no me espero que el rival esté relajado. Cuando entro en un partido, me espero a un rival que entre intenso, que compita bien, que siga esta línea en la Champions. Y de parte nuestra intentar ganar el partido, porque salimos a ganar cada partido. Es un rival duro. Me espero siempre el mejor rival", avisó.



"El Brujas tiene buenas individualidades y sobre todo está compitiendo bien como equipo. No es casualidad que haya perdido de milagro el primer partido aquí o que hayan empatado en Dortmund. Va a ser un partido duro y difícil", declaró.



"Pensamos en ganar y no especulamos con la posición. Para nosotros es importante ganar cada partido. En este caso, el pase lo tenemos conseguido y el objetivo que tenemos por delante es ganar el partido y si es primero de grupo mucho mejor. Nada te asegura que por ser primero vas a tener un mejor cruce en octavos. Sí depende de nosotros pensar en este partido e intentar ganarlo", afirmó.



El central regresa después de cinco partidos de baja, entre la sucesión de lesiones que ha sufrido su equipo en el último tramo, sobre todo en la defensa. "Me siento bien, ya recuperado y estoy a las órdenes del entrenador (Diego Simeone). No estamos pensando en esas cosas (en sufrir una nueva lesión)", apuntó el futbolista.



"En un año siempre hay lesiones y ha sido una mera casualidad que se hayan dado muchas lesiones juntas sobre todo en defensa. Lo importante es que el equipo ha soportado bien esa cantidad de bajas, ha competido y ha ganado partidos. No entramos pensando en una lesión ni mucho menos", añadió el central del conjunto rojiblanco.



También habló de la firmeza defensiva del Atlético: "Tener el portero menos batido durante muchos años y que se hable tanto de la defensa del Atlético de Madrid no es cosa de un hombre ni de dos o tres, sino de un trabajo colectivo que arranca por los delanteros, los centrocampistas, los defensas y ni hablar del portero que tenemos (Jan Oblak), que es el mejor del mundo. Eso hace que el equipo en esa faceta sea de los mejores del mundo".