Presidente de River Plate confirma que Gallardo seguirá entrenando al club

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, confirmó este lunes que el entrenador del club "millonario", Marcelo Gallardo, "va a continuar con su trabajo" tras conquistar este domingo la Copa Libertadores en Madrid ante Boca Juniors. "Gallardo va a continuar con su trabajo (...) disfrutemos este día pero sabemos que a partir de mañana hay que seguir y después hay que volver a la Argentina y seguir trabajando porque acá uno festeja pero ya a los dos tres días tiene que estar pensando como sigue el proyecto", aseguró el mandatario en una entrevista en radio La Red.

Con la victoria por 3-1 conseguida ayer, el "Muñeco" se convirtió en el primer entrenador en la historia del club que conquista en dos ocasiones la Copa Libertadores, algo que para D'Onofrio supuso la "consagración definitiva" del técnico.

Para el mandatario de River, Gallardo "ha demostrado que tiene una gran capacidad para liderar un grupo", ya que "no solamente sabe de fútbol o sabe estructurar un partido si no que tiene alma de líder", lo que para él supone "un ejemplo" a seguir. "Es un buen ejemplo Gallardo para tenerlo en cuenta en la vida diaria, que si nos unimos, nos juntamos, que los que juegan son los que tienen valores humanos, si hay alguien que pueda perturbar al grupo más vale no traerlo por más que sea un fenómeno", subrayó.

Además resaltó la presencia de varios jugadores que estuvieron a las órdenes de Gallardo en las gradas del Santiago Bernabéu, dónde "no faltó ninguno" para "acompañar a sus amigos" y presenciar la victoria de River ante su máximo rival y la conquista de la cuarta Copa Libertadores en la historia del club.

El cuadro de Gallardo se desplazará en los próximos días a Abu Dhabi para disputar su segundo Mundial de Clubes tras la experiencia de 2015 en la que cayó derrotado en la final ante el Barcelona.