Simeone: "¿Primero o segundo? Lo mejor siempre es ganar"

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que nadie tiene la "varita mágica" de saber qué rival te puede tocar en los octavos de final de la Liga de Campeones si eres primero o segundo y apuntó que "hay que ir a por lo mejor, y lo mejor siempre es ganar".



El conjunto rojiblanco depende de sí mismo para cerrar el grupo A al frente de la clasificación. Lo garantiza una victoria este martes en el estadio Jan Breydel de Brujas, sin atender al otro marcador de la última jornada entre el Borussia Dortmund y el Mónaco. Si no gana, entonces debería esperar al resultado del bloque alemán.



"De cara a salir primero o segundo, nadie tiene la varita mágica para saber qué te puede pasar o qué te puede tocar. Hay que ir a por lo mejor. Y lo mejor siempre es ganar", enfatizó el técnico en la rueda de prensa de este lunes en el escenario del encuentro, mientras aún ve "qué resolver" en su alineación para este martes.



No confirmó la titularidad de Nikola Kalinic, del que fue preguntado específicamente. "Está dentro del grupo y tiene opciones de jugar como todos los chicos que están acá. Está mejorando, está creciendo y en consecuencia lo iremos acompañando en cuestión de su disposición y lo que está haciendo", expuso en ese sentido Simeone.



También incidió en la transcendencia del inicio del choque y en cuál de los dos equipos impone su planteamiento. "Está claro que el arranque de los partidos siempre es muy importante, porque hay un duelo de quién se siente más fuerte en el encuentro o qué equipo juega el partido en consecuencia de lo que quiere", dijo.



"Si decides esperar y no contraatacas no estás jugando el partido que quieres y si decides atacar y no tienes situaciones de gol no estás jugando el partido que quieres. Esperamos en consecuencia de estas dos posibilidades ser contundentes en una de las dos, claro", expuso el entrenador, que destacó el nivel de su rival, el Brujas.



"Posiblemente pudo haber sacado más de lo que tuvo (en cuanto a puntos en la actual fase de grupos). Veo un equipo muy competitivo y muy bien trabajado en el grupo. Ahora en este último tiempo no le ha ido tan bien en los resultados en la Liga, pero sí es verdad que ha competido hasta fechas atrás de la mejor manera. Nos esperamos un partido complejo, de Champions, que todos quieren ganar", explicó.



"En la parte ofensiva, el Brujas ofrece distintas variantes. Es verdad que por bandas, por lo que hemos escuchado, tiene algunos chicos que no van a poder participar o están en duda, pero sí ofrece una potencia ofensiva atacando por dentro, desde segunda línea, llegando por bandas... En el segundo tiempo con el Dortmund, defendiéndose, lograron contraatacar muy bien y en casa con nosotros, después de que nos pusimos en ventaja, se soltaron para poder atacar y mostraron peligrosidad", repasó.



En el duelo de este martes no estará Diego Costa, de baja hasta febrero por la operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. "Yo espero el refuerzo de Diego para febrero como el mejor refuerzo. Me he comunicado con él y estoy cerca de lo que le va sucediendo. Ahora, a esperar que se recupere y tener un refuerzo muy importante de cara al final de la temporada", insistió.



También habló de Diego Godín y las negociaciones sobre su renovación con el club rojiblanco. "Ojalá se pueda resolver de la mejor manera. Si me preguntas a mí, está claro que me gustaría que esté resuelto, pero entiendo que el club está haciendo sus gestiones y al mismo tiempo el jugador está esperando tener una resolución para poder decidir qué hacer en su futuro", opinó.