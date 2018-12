Atlético Nacional recurrirá al TAS la prohibición de inscribir jugadores

Bogotá, 10 dic (EFE).- El Atlético Nacional recurrirá ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) un fallo que le impide inscribir jugadores para los torneos de 2019, anunció hoy el presidente del club, Juan David Pérez.

"Después de haber sido notificados de este fallo, Nacional informa a la opinión pública que acudiremos al TAS, estamos iniciando todas las gestiones jurídicas para interponer los recursos correspondientes ante el TAS para hacer valer en las instancias correspondientes nuestros derechos", dijo Pérez en rueda de prensa.

El fallo también le obliga al Atlético Nacional a pagar 5 millones de dólares al Cortuluá.

El fallo, emitido por la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y "sin precedentes" en el fútbol cafetero, según Pérez, obedeció a una demanda del Cortuluá por la salida del delantero Fernando Uribe del Atlético Nacional en 2015.

En esa época, Uribe, actual jugador del Flamengo, dejó el Atlético Nacional como agente libre y se fue al Toluca mexicano, razón por la cual el Cortuluá demandó al equipo verdolaga puesto que que tenía parte de la propiedad del delantero y alegó pérdida de patrimonio, detalló Pérez.

"Vamos a defender hasta donde tengamos que hacerlo al club. Esto no está acorde a las condiciones en las que se fue el jugador. No entendemos por qué si no recibimos ningún peso, tengamos que pagar cinco millones de dólares", añadió.

El club explicó el viernes pasado que "Uribe llegó al Atlético Nacional en julio de 2012 proveniente del AS Chievo Verona, equipo dueño del 50 % de sus derechos deportivos. El otro 50 % pertenecía al Cortuluá".

La decisión, señaló el presidente de Nacional, afecta a los equipos masculinos y femeninos, así como a las divisiones menores.

Por otra parte, Pérez aseguró que este año las demandas "han sido protagonistas" en Atlético Nacional y que para el club verdiblanco ha sido "un año más de abogados que de fútbol".

Explicó hay una reclamación extrajudicial del Expreso Rojo, ahora rebautizado como Tigres y que disputa la segunda división, por el delantero Orlando Berrío, así como demandas de los clubes aficionados Leonel Álvarez y Pedro Sellares por los traspasos de Marlos Moreno y Davinson Sánchez, respectivamente.

"Estas tres demandas sumadas a la de Fernando Uribe han hecho que la realidad y la actualidad de Atlético Nacional sea bastante compleja en lo jurídico y por ende en lo financiero", concluyó.