2-1: El Plzen agudiza la crisis de la Roma y se mete en la Liga Europa

El Viktoria Plzen agudizó este miércoles la crisis de la AS Roma, al doblegarle 2-1 en la última jornada del grupo G de la Liga de Campeones, en un partido que los romanos encararon ya seguros del pase a los octavos de final y que permitió a los checos sellar el billete para la Liga Europa.

Tras desaprovechar un 2-0 a favor y empatar 2-2 contra el Cagliari pese a jugar en doble superioridad numérica en la liga italiana, el Roma encadenó en el Doosan Arena de Plzen su quinto partido sin conocer la victoria, con otra prestación insuficiente.

El conjunto romano terminó el grupo en la segunda posición, detrás del líder Real Madrid, mientras que el Viktoria Plzen, que ganó con goles de los checos Jan Kovarik y Tomas Chory, acabó tercero, por delante del CSKA Moscú.

El conjunto ruso ganó por goleada (0-3) en el Bernabéu contra el Madrid y suma los mismos puntos que el Plzen (7), pero acabó colista por los peores resultados en los choques directos (los checos empataron 2-2 en casa y ganaron en Moscú).

Con el pase a octavos ya matemáticamente conseguido, el Roma saltó al campo en la fría tarde de Plzen sin presión por conseguir el triunfo, pero sí con la obligación de realizar una prestación positiva tras los últimos tropiezos.

Así, Di Francesco alineó a muchos titulares habituales, como el griego Kostas Manolas, el serbio Aleksandar Kolarov, el francés Steven Nzonzi o el turco Cengiz Under, en un once al que regresó el español Iván Marcano, que no jugaba desde el 20 de octubre, y el argentino Javier Pastore. El checo Patrick Schick, que volvió a su país natal, sustituyó al bosnio Edin Dzeko, lesionado.

Los romanos, superiores a nivel técnico, gestionaron más el balón, pero lo hicieron con bajos ritmos y apenas crearon peligros en la primera mitad, ante un Plzen que tuvo la mejor oportunidad para adelantarse, en el 26, cuando Kovarik remató alto desde óptima posición.

Los checos, que necesitaban conseguir el mismo resultado que el CSKA Moscú para meterse en la Liga Europa, acabaron la primera mitad con un empate que les obligaba a dar todo en la reanudación, ya que desde el Bernabéu llegó la noticia de la doble ventaja de los rusos contra el Madrid.

Y el conjunto del técnico checo Pavel Vrba subió su posición en la reanudación y, tras avisar al meta romanista Antonio Mirante en el 54 con un disparo de pierna derecha del checo Ales Cermak que rozó el larguero, se adelantó en el 64 gracias a Kovarik, quien remató un centro raso al suelo del checo Jan Kopic.

Los minutos siguientes fueron un resumen de la temporada vivida por el Roma hasta este momento: el turco Cengiz Under firmó la igualada al culminar con un zurdazo una gran acción coral (1-1, m.68), pero poco más de tres minutos después los romanos pagaron otra grave desatención defensiva con el gol que devolvía la ventaja al Viktoria Plzen.

Fue Chory quien empujó el balón entre las mallas de cabeza para desatar la euforia del Doosan Arena y celebrar la primera diana de su carrera en la Liga de Campeones (m.72).

En el tramo final, la Roma no tuvo fuerzas para reaccionar y hasta terminó en inferioridad numérica, por la doble amonestación a Luca Pellegrini, que había saltado al campo en los últimos diez minutos.

Tras cuatro minutos de tiempo añadido, el Viktoria pudo celebrar su clasificación para la Liga Europa y un triunfo contra un Roma que sigue sin ver luz en un complicado arranque de temporada.



- Ficha del partido:



2. Viktoria Plzen: Hruska; Limbersky, Hubnik, Hejda, Havel; Hrosovsky, Prochazka, Kovarik, Cermak (Horava, m.81), Kopic (Petrzela, m.71); Chory (Reznicek, m.87)



1. Roma: Mirante; Santon (Florenzi, m.75), Marcano, Manolas, Kolarov; Nzonzi (Pellegrini, m.71), Cristante; Kluivert, Pastore (Zaniolo, m.60), Under; Schick.



Goles: 1-0, m.63: Kovarik; 1-1, m.68: Under; 2-1, m.71: Chory.



Árbitro: Anthony Taylor (ING). Mostró cartulina amarilla al local Limbersky (m.22) y al visitante Kluivert (m.71). Expulsó por doble amonestación al romanista Pellegrini (m.89 y m.91).



Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Doosan Arena de Plzen (República Checa) ante cerca de 11.000 espectadores.