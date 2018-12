Hinchas de Boca festejan su día en medio de la tristeza por la final perdida

Miles de simpatizantes del Boca Juniors se congregaron este miércoles en las inmediaciones de la Bombonera y del Obelisco en Buenos Aires para festejar el Día del Hincha del club xeneize, en medio de la tristeza que generó perder la final de la Copa Libertadores ante el clásico rival, River Plate.

La celebración iba a realizarse en la Bombonera, como es habitual, pero a último momento el club decidió cancelarla y cerrar las puertas alegando "restricciones" de seguridad impuestas por el gobierno de la capital argentina. Pese a eso, los hinchas se reunieron durante toda la tarde en las inmediaciones del estadio y en el Obelisco, que estuvo protegido por un operativo de seguridad especial. Una decena de hinchas intentaron prender fuego a una camiseta de River Plate, pero ante la imposibilidad la rompieron mientras cantaban canciones en contra del clásico rival.

La primera edición del hincha de Boca Juniors se celebró el 12 de diciembre de 2012. Se eligió esa fecha porque el 12 es el número con el que se identifica a la hinchada y a la barra brava (grupo de ultras) del Xeneize. En las dos primeras celebraciones, que se realizaron en el Obelisco porteño, hubo hechos de violencia que hicieron que el club organizara los festejos desde entonces en la Bombonera.

El delantero Darío Benedetto, autor del gol en la derrota por 3-1 en el partido de vuelta de la final de la Libertadores jugado en Madrid este domingo, saludó a los hinchas a través de su cuenta de Instagram. "Llenaron la cancha para vernos entrenar y las calles para despedirnos en nuestro viaje a Madrid. En deuda por no haber logrado el objetivo, pero con más amor que nunca por la camiseta y estos colores! #VamosBoca", escribió el delantero, quien acompañó el texto con una imagen de él mismo sacándole una foto a la barra brava de su equipo en la Bombonera.

Otro jugador que mandó un mensaje a los hinchas fue el capitán del equipo, Pablo Pérez, quien al igual que Benedetto lamentó no haber podido ganar la Copa Libertadores. "Quiero aprovechar este 12/12 para saludarlos y agradecerles por el amor incondicional con el que nos acompañan desde siempre. No cerramos el año como queríamos y todavía cuesta reponerse. Estamos en deuda. Dimos todo y no alcanzó. Pero el fútbol siempre te ofrece una revancha. #FelizDiaDelHinchaDeBoca", escribió el centrocampista.