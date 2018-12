Tebas: "Me alegra que la federación quiera incluir el VAR en la Copa"

Madrid, 12 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, mostró su satisfacción por el hecho de que se vaya a implantar el sistema de vídeoarbitraje VAR en la Copa del Rey a partir de los octavos de final.



"El tema del VAR es otro tema que nosotros ya veníamos diciendo y decidimos que el año que viene iba a estar en Segunda. Me alegra que la Federación también lo quiera incluir en la Copa del Rey porque queda todo un poco desvirtuado en un país donde ya hemos aceptado el VAR como elemento más en el mundo arbitral", declaró.



"Hay que tener experiencia en la gestión. Uno puede haberse vestido de corto y haber tenido mucha experiencia como futbolista pero hoy la gestión de una competición requiere mucha experiencia y conocimiento. Es fácil ver que el VAR bien explicado y bien utilizado iba a ser muy positivo para el fútbol", comentó.



Asimismo celebra que la UEFA o la Premier League sigan también esa senda: "Me alegra que la UEFA también se dé cuenta. Hay que mirar lo que ha pasado en la Premier League, no querían VAR y ahora lo quieren poner cuando sea".



"Muchas veces se toman decisiones por ocurrencias, sin profundizar y reflexionar. Hay que cambiar mucho la gobernanza en el fútbol profesional europeo y mundial. Sigue habiendo muchas ocurrencias de barra de bar sin querer profundizar. En LaLiga llevamos años sin ocurrencias, con decisiones trabajadas y reflexionadas, agregó.



Tebas participó en un desayuno en el bufete de abogados Herbert Smith Freehills. Antes de su intervención habló sobre el modelo de final de la Copa del Rey, que coincidirá con la de la Copa de la Reina y con la de la Copa del Rey de fútbol sala.



"Ya acordamos que la fecha de la Copa sea el último domingo de mayo esta temporada y el último domingo de abril la siguiente. El modelo de final de Copa de que hace la Federación es un buen modelo. Me alegra porque es un modelo que le planteamos nosotros de hacer más cosas. Le propusimos que, si cuadraban los calendarios, se jugase también la final de fútbol sala y la de fútbol femenino", dijo.



En relación a la situación del Reus, explicó: "Hay que apoyar en primer lugar a los jugadores. Ellos no son nada responsables de la situación en la que están. Nosotros como liga tenemos que tomar decisiones y dar solución al tema de los jugadores. El único responsable es el Reus con todo el cúmulo, por usar un término coloquial, de 'trampas' que han venido haciendo".



"Los jugadores deben tomar la decisión. Nosotros como liga tenemos que garantizar la integridad de la competición, que el Reus no compite haciendo trampas. Serán los futbolistas quienes tienen que decidir y LaLiga apoyará absolutamente la decisión que tomen los jugadores. Si el Reus sigue compitiendo o no es culpa absoluta de los responsables del Reus, no de LaLiga ni de los jugadores", añadió.



Además detalló el caso del Córdoba: "El Córdoba va apretado en el tema de tesorería, ya lo sabíamos. Pero si vende en invierno, como parece que así va a ser, lo va a solucionar. Todo como consecuencia de los dirigentes que tuvieron la temporada pasada, que les ha penalizado muchísimo esta. Si hay gente que el año pasado se gasta lo que no tiene, y por eso tiene un expediente sancionador de LaLiga, conlleva estas situaciones".



Por otro lado, hizo una valoración acerca de la vista previa del juicio del 'procés' y si esta puede afectar al fútbol: "Nada diferente a lo que ya nos ha venido afectando. Creo que hemos vivido una época de intento de politización de los equipos de fútbol de Cataluña. Esperemos que eso no se vuelva a repetir en el futuro".



"Vamos a ver si nos tienen apartados de esa presión, sobre todo por parte del sector del independentismo. Los jugadores lo que quieren es jugar al fútbol, competir en la LaLiga y aspirar a ganar la competición", añadió.