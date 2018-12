Tebas sobre jugar en el extranjero: Habrá que pensar en la próxima temporada

Madrid, 12 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, asumió que esta temporada no logrará que se disputa un partido de la competición en el extranjero tal como era su deseo si bien deja abierta la puerta a que esto suceda en el futuro.



"Aquí hay una demanda principal que va a seguir adelante. Lo que hemos hecho ha sido retirar la medida cautelar para que ese partido se dispute el 26 de enero. Pero la demanda en general de jugar un partido en Estados Unidos o en el extranjero continúa porque era nuestra petición principal poder jugar un partido de la competición fuera de España", dijo.



"De esta temporada imposible porque no se prepara esto en cuarenta y ocho horas. Lleva una preparación de muchos meses y habrá que pensar ya en la próxima temporada", comentó a los medios antes de participar en un desayuno en el bufete Herbert Smith Freehills.



Sobre el balance que hace de todo lo sucedido, indicó: "No me siento ni bien ni mal. Me hubiese gustado que se pudiese hacer, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Sabemos cuál va a ser la postura de muchos de nuestros interlocutores".



"Yo no tengo ninguna carta de la FIFA, de la UEFA o de la Federación diciendo que no se puede jugar ese partido. Son todo opiniones personales de unos dirigentes pero no lo plasman en un papel porque saben que no lo pueden hacer, que las normas nos amparan y nos defienden", añadió.



Respecto a la decisión del Barcelona de no jugar finalmente ante el Girona en Miami, afirmó que no le ha decepcionado: "Desde el primer momento hemos dicho que es voluntario el acudir. El Barcelona ha considerado, a última hora eso sí y cuando está cerca la medida cautelar, que no quería tener este tipo de enfrentamiento verbal con las instituciones y tengo que respetar esa decisión. Estaba dentro de lo previsto y hay que entenderlo".



"Yo solo puedo darle las gracias al Barcelona y al Girona por llegar hasta este momento y haber puesto el tren sobre las vías. El tren va a seguir andando, no a lo mejor a la velocidad que queríamos, pero va a seguir andando para conseguir ese objetivo", agregó.



En este sentido, cree que ambos conjuntos tendrían preferencia en caso de que más adelante pudiera cerrarse un duelo liguero en el extranjero: "El objetivo de jugar un partido en el extranjero sigue existiendo. El modelo, los equipos... el planteamiento y el camino será diferente. Evidentemente el Girona y el Barcelona, que han hecho un esfuerzo y han estado con nosotros, en mi opinión yo creo que tendrán una cierta preferencia en ese aspecto".



Preguntado sobre si el Real Madrid podría ser uno de esos equipos que jugasen un choque fuera, declaró: "El Real Madrid tiene un modelo de liga con el que no coincidimos el noventa por ciento de los clubes. LaLiga cree que hay que girar en torno a la competición y no en torno a los grandes clubes, esa es la diferencia".



"Dentro de esa estrategia el Real Madrid ha decidido bajarse del carro en la opinión de ir a Estados Unidos pero me consta personalmente que su opinión ha sido diferente otras veces", manifestó.



Tebas mantiene el convencimiento de que su objetivo se cumplirá, aunque sea más adelante: "Tengo razón. Hicimos una petición principal, que es poder jugar un partido fuera de España, y va acompañada de una medida cautelar diciendo que queremos jugar un partido en concreto. Esa medida cautelar ha sido apartada, no hablaremos del Girona-Barcelona, pero vamos a hablar de la principal y va a seguir adelante. Tenemos razón y la vamos a llevar hasta el final".



Además salió al paso de las críticas de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): "Hay tantos que me critican que en Twitter ya no tengo seguidores sino perseguidores. Rubiales es un perseguidor más de los que tengo, qué le voy a hacer. El presidente de la Federación tiene su opinión en unas cosas y yo en otras".



"Muchas veces él me critica que no he vestido de corto pero de gestión en la industria del fútbol él tiene poca experiencia. Ya la irá adquiriendo y estoy convencido de que poco a poco se irá amoldando a cómo funciona esto", completó.