Rubiales: "Ha sido agradable comprobar que el Barcelona miró por el bien general"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), agradeció la decisión del Barcelona de no jugar finalmente el partido ante el Girona que LaLiga deseaba trasladar a Miami. "Ha sido agradable comprobar que el Barcelona ha mirado por el bien general", explicó en la celebración del ochenta aniversario del diario Marca, donde además aseguró que no ha habido amenaza de ningún tipo al equipo azulgrana desde ningún organismo internacional. "Ellos han explicado que no quieren acudir a algo donde no haya un consenso mínimo y me parece un paso inteligente y responsable. Confirma que esto no iba a ir a ningún lado, como ya habíamos avisado hace tiempo", declaró.



Preguntado por las palabras en las que aseguraba sentir vergüenza ajena por el comunicado publicado por LaLiga, indicó: "Hay que entrar en matices legales pero obviamente no tiene ni pies ni cabeza seguir adelante con una cuestión donde se ha acabado la causa". "La cautelar es una cuestión digamos de urgencia pero en el fondo estoy convencido de que hasta le ha podido salir bien la jugada quedando el Barcelona al margen, porque estoy convencido de que el juez lo tenía bastante claro", agregó.



Asimismo respondió a Tebas, quien asegura que la idea de hacer coincidir la final de la Copa del Rey fútbol con la Copa del Rey de fútbol sala y con la Copa de la Reina el mismo fin de semana y en la misma ciudad es suya: "Las ideas que tiene últimamente no le están saliendo muy bien. Vamos a tener que acudir a una oficina de patentes, no me quiero pelear por nada de eso". "Si tiene una actitud obsesiva es problema de él. Nosotros vamos a seguir mirando por el bien del fútbol y tratando de buscar consensos", comentó también ante los medios de comunicación antes del acto.



Por otro lado, se refirió a la intención de la federación vasca de independizarse de la española: "Eso es totalmente irrealizable. Aparte de que ha habido un quorum del treinta o el treinta y cinco por ciento en la Asamblea. No tiene ningún sentido".