Autoridades expedirán ´pasaporte´ a los hinchas para combatir a los violentos

Buenos Aires, 14 dic (EFE).- El Gobierno argentino y la Superliga firmaron este viernes un convenio para identificar desde mediados de 2019 a las personas que entren en los estadios de fútbol a través del nuevo 'pasaporte del hincha', anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La media refuerza el programa Tribuna Segura, que comenzó en 2016 y tiene como objetivo que el fútbol argentino sea un lugar de deporte y juego limpio, y no de violencia, explicó Bullrich.

Desde 2012 en Argentina murieron 68 personas en incidentes relacionados con el fútbol.

Para perfilar este 'pasaporte del hincha', el presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, dijo que analizaron experiencias de otros países en deportes como el baloncesto y el fútbol americano.

También recibieron asesoría del director de Seguridad de LaLiga española, Florentino Villabona.

"Tenemos que saber quién es el que está dentro del estadio", afirmó Elizondo, quien opinó que esta iniciativa contribuirá a "bajar mucho los niveles de conflictividad".

La experiencia durante el Mundial de Rusia también inspiró a las autoridades argentinas y, en concreto, el uso del 'Fan ID' con el que los aficionados entraban en los partidos.

"La identificación temprana permite una herramienta más para saber quiénes están en los estadio y avanzar a tener hinchas seguros", dijo la ministra Bullrich.

Este anuncio se produce semanas después de los incidentes que llevaron a la suspensión del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores después de que fanáticos de River Plate atacaron a piedras el autobús que transportaba a la plantilla de Boca Juniors al estadio Monumental.

"Algunas veces pasan cosas y eso parece que fuera un retroceso, pero hemos hecho mucho", consideró Bullrich.

Entre ellas, la más importante para la ministra fue que "todos los funcionarios que manejan el fútbol no son parte del problema sino de la solución, es un equipo limpio".

Se sospecha de la complicidad de algunos directivos de equipos con ultras, que promueven la violencia dentro de estadios y en sus alrededores.

"Esos álguienes (sic) van a tener tanta responsabilidad como el mismo barra, como lo hacemos en el narcotráfico: no nos importa que sea intendente, concejal, miembro de una directiva del club", dijo la ministra.

La Cámara de Diputados de Argentina tiene previsto debatir en los próximos días la nueva ley contra los ultras propuesta por el Gobierno, pero en caso de que se votara y consiguiera media sanción, todavía debería ser tratada en el Senado.

La ministra llamó a que la acción anunciada este viernes vaya "acompañada" por una votación a favor a la norma contra los barras.

Para el director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, el anuncio llega para "cambiar la historia del fútbol argentino".

No aclaró cómo será el proceso para obtener el 'pasaporte', pero explicó que será validado por el Estado a través del Registro Nacional de las Personas para que pertenezca a "una persona física y viva y no a una persona que no exista".