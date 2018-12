Jair Pereira: "Tenemos ganas de demostrar que Chivas está a la altura"

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El mexicano Jair Pereira compareció en rueda de prensa antes del encuentro de cuartos de final del Mundial de Clubes frente al Kashima Antlers, que se disputa en Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) y aseguró que el equipo tiene "ganas de demostrar que Chivas está a la altura de un Mundial de Clubes".

"El equipo se encuentra listo. Sabemos que no tenemos margen de error. Hemos entrenado muy bien estas semanas y teneos toda la información gracias a nuestro cuerpo técnico. Tenemos muchas ganas de participar en este torneo y de demostrar que Chivas está a la altura de un Mundial de Clubes", declaró el central mexicano.

"Chivas siempre da de que hablar. Demostraríamos a México y al mundo que los mexicanos podemos hacer cosas grandes si nos enfocamos bien. Tenemos un técnico que nos lo recuerda todos los días, que está en nosotros y que sabe que si todos estamos metidos y en la misma sintonía podemos competirle a cualquiera. A nivel internacional también podemos competir de tu a tu a cualquiera", añadió.

Un Jair Pereira que no quiere pensar en los futuros fichajes o salidas que se produzcan en el club aunque puedan afectar a su futuro: "No hay distracciones. Lo único que hemos pensado es en el Mundial de Clubes. Las últimas semanas hemos trabajado muy bien, enfocándonos en lo que es Kashima y lo que se diga o esté fuera del Mundial de Clubes la verdad es que no le damos importancia".

El central de 32 años valoró la baja del delantero japonés Yuma Suzuki que logró 17 goles y otras tantas asistencias la pasada temporada: "Suzuki era un gran jugador para Kashima, muy dinámico, potente y preciso arriba; pero no podemos cambiar nuestro estilo de juego por un solo jugador. Tenemos que estar atentos, concentrados para no regalarles espacios y proponer nuestro fútbol como siempre hacemos", dijo.

"A nosotros no nos había tocado estar en esta competición y nosotros haremos nuestra propia historia. Nosotros hablamos por nosotros mismos y estamos preparados para competir e intentar transcender", valoró al ser preguntado sobre porqué los equipos mexicanos nunca habían llegado a una gran final.