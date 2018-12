Coutinho vs Dembélé

Phillippe Coutinho, futbolista brasileño capaz de jugar en varias posiciones del ataque del FC Barcelona, llegó al club en enero del 2018, después de fichar procedente del Liverpool Football Club, del que era jugador franquicia. Por su parte, el francés Ousmane Dembélé arribó seis meses antes que su compañero, aunque por culpa de una grave lesión se perdió casi toda la primera parte de la temporada. Después un año, tanto el club con el aficionado sigue aspirando a ver el máximo empeño que puedan realizar estos dos jugadores.

Incluso hay rumores de una posible venta sobre Dembélé, a pesar de las negaciones del club, las cuales representan un gran pastón. Al mal rendimiento del primer año hay que añadir los actos de indisciplina de este curso, que han dibujado un futuro incierto para el ex jugador del Borussia de Dortmund.



Altas expectativas y grandes sumas de dinero

El club azulgrana realizó una gran apuesta por ambos, siendo los fichajes más caros hasta el momento registrados en la historia del Barcelona. En las dos operaciones se gastó nada más ni nada menos que la suma de dinero que se había ingresado por Neymar. Tan solo por el brasileño se dejó una cifra de 120 millones y no muy lejos quedaron los 105 por el francés, llegando así a un total de 225 millones, un poco más de lo recibido por Neymar (222 millones). Pero hay que destacar que no solo entran estos 225 millones, también debemos considerar otras grandes sumas de dinero correspondientes a las variables, que entre ambos suman unos 80 kilos más, de los cuales 55 son de fácil cumplimiento.



El brasileño vs el francés

Si comparamos los números arrojados por el francés, observamos que son mejores que los de Coutinho en varios aspectos. Empezando por el número de goles, tenemos que ha marcado muchos más, además ha tenido más media de asistencias al jugar menos minutos que su compañero. No solo esto, sino que sus goles han sido muy decisivos en los partidos, llegando a tener una alta aportación, tanto como Messi o Suárez.

El rendimiento de Coutinho es más preocupante, ya que tiene una alta confianza por parte de Valverde, incluso ha gozado de la condición de titular fijo. A pesar de todo esto no ha podido cuajar un gran partido del que hablar. El brasileño no posee malos número, como se sabe ha marcado varios goles, ha tenido sus momentos, pero no ha marcado la diferencia aún.

Otra cosa es el rendimiento defensivo, donde ni uno ni otro destacan por su implicación. El propio Valverde lo ha dejado claro públicamente con respecto a Dembélé y de Coutinho también espera más entrega.