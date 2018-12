Dani Olmo, del Dinamo Zagreb, elegido jugador del año en Croacia

El centrocampista español del Dinamo Zagreb, Daniel Olmo, ha sido elegido este lunes mejor jugador de la Primera división de Croacia en la encuesta que realiza cada año el portal informativo Tportal entre los capitanes de los clubes.

Olmo recibió 58 puntos, 14 más que el segundo más votado, el brasileño Araujo dos Santos Heber, del Rijeka.

"Es un honor que mis compañeros de profesión me hayan elegido como mejor jugador del año. Me siento orgulloso de formar parte de una lista en la que están futbolistas como Modric, Mandzukic, El Arabi, Eduardo, Sammir, Kranjcar o Kramaric", declaró Olmo en referencia a futbolistas que han recibido este galardón.

"No fue fácil abandonar un club como el Barcelona, pero fue una decisión correcta. Ha habido momentos difíciles, pero no me he arrepentido en ningún momento", declaró el jugador, que llegó a Croacia procedente del Barcelona juvenil B en 2015, cuando tenía 16 años.

Su actual club lidera la liga croata con 45 puntos, 11 más que el segundo, el Osijek, y también ha quedado primero de grupo en la Liga Europa.

"Hemos logrado un gran éxito, todos estamos felices en el club y creo que en primavera seremos aún mejores", indicó el jugador, que negó los rumores de que vaya a dejar el club en enero.

"Estoy feliz en Zagreb, no tengo prisa. Ahora debemos disfrutar de los éxitos logrados", señaló.

El futbolista, que ha solicitado la nacionalidad croata, comentó que aún sigue abierta la posibilidad de jugar tanto con la selección española como con la Croata.

"España es mi patria y estoy muy feliz por haber jugado con la selección sub-21. He tenido también unos entrenamientos con la absoluta, pero eso aún no significa nada. El tiempo mostrará si jugaré con Croacia o con España", declaró.